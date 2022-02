/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant la situation critique des organismes communautaires de Montréal en santé et services sociaux/





MONTRÉAL, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, accompagné de représentants des partis de l'opposition, feront le point sur la situation critique des organismes communautaires. Ils adresseront leurs revendications au chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ), M. François Legault, au ministre de la Santé et des Services sociaux M. Christian Dubé, au ministre délégué à la Santé et des Services sociaux, M. Lionel Carmant ainsi qu'au Conseil du trésor.

DATE : Lundi 7 février 2022 HEURE : 10h LIEU : Centre St-Pierre, salle 100 (1212, rue Panet, Montréal, H2L 2Y7)

et en virtuel

PORTE-PAROLES

Mme Marie-Andrée Painchaud-Mathieu

Coordonnatrice

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal

M. Frantz Benjamin

Député de Viau et porte-parole du Parti libéral du Québec pour la Métropole et en matière de travail

M. Vincent Marissal

Député de Rosemont et porte-parole de Québec solidaire en matière de Santé

M. Paul Saint-Pierre Plamondon

Chef du Parti Québécois

REMARQUES

Formule hybride : La conférence de presse se déroulera en formule hybride, soit en présentiel au Centre St-Pierre ou en virtuel sur la plateforme Zoom.

Merci de vous inscrire ici pour participer à la conférence en présentiel ou en virtuel. Nous vous enverrons les instructions et le lien de connexion par courriel.

Preuve de vaccination contre la COVID-19 : Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes souhaitant participer à cette conférence de presse.

