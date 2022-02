Seismic franchit la barre des 280 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel





Seismic, leader mondial du sales enablement, annonce avoir dépassé les 280 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel à l'issue de son année fiscale, qui a pris fin le 31 janvier 2022.

« C'est avec humilité que j'annonce que nous avons connu une autre année exceptionnelle chez Seismic, et le dernier trimestre de notre année fiscale 2022 a été le meilleur de toute l'histoire de l'entreprise. Ces résultats ne seraient pas possibles sans nos clients, nos partenaires et nos équipes dans le monde entier », a déclaré Doug Winter, PDG et cofondateur de Seismic. « Notre succès est subordonné à celui de nos clients. Qu'il s'agisse d'entreprises globales ou de startups en hyper-croissance, toutes réalisent qu'une utilisation plus intelligente des technologies de sales enablement donne de meilleurs résultats. Nous sommes reconnaissants d'être leur partenaire face aux nouvelles perspectives qu'ouvre le sales enablement. »

Parallèlement à une augmentation de 50% de son chiffre d'affaires annuel d'une année sur l'autre, Seismic affiche une croissance considérable de son portefeuille de clients, du nombre de ses collaborateurs dans le monde et de son empreinte internationale, notamment :

Plus de 70 nouveaux clients basés dans la région EMEA, avec une augmentation du chiffre d'affaires dans cette région de 107 % par rapport à l'année précédente

Plus de 2200 clients dans le monde, une base client ayant triplé par rapport à l'année financière 2021 (février 2021 à fin janvier 2022)

Une optimisation des processus d'onboarding des nouveaux clients permettant de générer une augmentation de 100 % de l'engagement des utilisateurs

Près de 1500 collaborateurs dans le monde, un chiffre en hausse de 40 % par rapport à l'année précédente

Une augmentation du chiffre d'affaires annuel dans la région APAC de 256 % par rapport à l'année précédente

« Nous sommes fiers de soutenir Seismic, un leader incontestable sur le marché, qui aide certaines des entreprises les plus performantes à faire de la vente une véritable science », a déclaré Ryan Lanpher, associé de l'équipe Technologie de Permira, investisseur et membre du conseil d'administration de Seismic. « La plateforme de Seismic permet aux équipes de ventes de dépasser leurs quotas et aux chargés de clientèle de développer leur activité, ce qui offre un retour sur investissement considérable à leurs clients, et garantit de meilleurs résultats à chaque niveau. »

Seismic recrute activement dans tous ses départements, y compris au sein de sa force de vente. L'année dernière, 10 structures ont distingué Seismic en tant que ?great place to work', notamment Forbes, Inc. Magazine, Selling Power Magazine et The Boston Globe. Pour plus d'informations sur les opportunités de carrière chez Seismic, veuillez consulter le site seismic.com/fr/societe/careers.

À propos

Seismic est le leader mondial du sales enablement. Sa solution accompagne les équipes commerciales pour les aider à améliorer leur performance, devenir plus productives, et s'engager auprès des acheteurs de manière plus convaincante. La plateforme de Seismic leur fournit des conseils continus pour améliorer leurs compétences et leur utilisation de contenu, afin de leur permettre d'élargir leur clientèle et d'offrir des expériences client optimisées. Plus de 2000 entreprises, dont IBM et American Express, ont fait de Seismic leur plateforme de sales enablement. Seismic s'intègre facilement à d'autres plateformes clé pour les entreprises, telles que Microsoft, Salesforce, Google et Adobe. Le siège social de Seismic se trouve à San Diego ; la société possède également des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, et en Australie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur seismic.com/fr et suivez-nous LinkedIn, Twitter et Instagram.

