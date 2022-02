Merz renforce son partenariat avec la start-up Vensica en effectuant un investissement à hauteur de 3 millions USD





Merz Therapeutics, société du Groupe Merz, qui est un leader dans le domaine des neurotoxines, élargit son partenariat stratégique avec Vensica grâce à l'investissement à hauteur de 3 millions USD du Groupe Merz dans la start-up israélienne. Cet investissement fait suite à l'accord stratégique de licence et de collaboration signé en 2021 visant l'administration de neurotoxine botulique de type A (XEOMIN®) à l'aide du cathéter novateur de délivrance assistée par ultrasons de Vensica. Merz exerce ainsi son option convenue contractuellement consistant à participer à l'étape du financement de série C et à investir davantage dans la start-up.

« Investir dans l'innovation fait partie de notre DNA. Nous choisissons très attentivement nos investissements en ayant pour ambition de faire une réelle différence pour les patients, nos partenaires stratégiques et nos actionnaires », a fait savoir Jörg Bergler, directeur de l'exploitation, Merz Group. « Tout comme dans le cadre d'autres transactions, nous nous proposons d'être plus qu'un investisseur en offrant une expertise et des services à nos partenaires. »

Les fonds levés d'un montant total de 19 millions USD apporteront un soutien aux essais cliniques multicentriques de phase II de Vensica en Europe et aux États-Unis. Vensica renforce ses effectifs en Israël pour la nouvelle étape du développement clinique et réglementaire de son dispositif en lien avec XEOMIN® de Merz Therapeutics pour le traitement de la vessie hyperactive.

« Nous nous fixons comme objectif de développer et d'élargir notre portefeuille de produits en proposant plus de solutions qui nous aident à obtenir de meilleurs résultats pour un plus grand nombre de patients », a indiqué Stefan Brinkmann, PDG de Merz Therapeutics. « L'engagement de Merz envers Vensica reflète le caractère prometteur du traitement sans aiguille des patients souffrant d'une vessie hyperactive en combinaison avec notre produit stratégique XEOMIN®. Les premiers mois de notre collaboration avec Vensica ont déjà fait apparaître que nous avions bien progressé et notre investissement supplémentaire renforcera notre position en tant que partenaire stratégique de Vensica et moteur du développement d'un traitement moins invasif des maladies de la vessie. »

Vensica déverrouille le potentiel des neurotoxines en urologie en développant des solutions invasives minimales qui tirent parti des propriétés uniques des ultrasons thérapeutique pour administrer la neurotoxine botulique de type A dans la vessie. La plateforme d'administration de médicaments sans aiguille de Vensica est destinée à traiter les indications urologiques dont la vessie hyperactive, la vessie neurogène et la cystite interstitielle. À l'heure actuelle, le traitement standard par excellence nécessite des injections avec aiguille de la neurotoxine dans la paroi de la vessie. La plateforme sans aiguille de Vensica devrait fournit au patient une expérience nettement meilleure en résolvant les problèmes associés aux aiguilles, y compris la douleur et la rétention urinaire, facilitant une procédure généralement plus compliquée. La plateforme de Vensica permettrait de faciliter un traitement plus efficace par le biais de l'administration plus uniforme de la neurotoxine dans la paroi de la vessie.

Avner Geva, PDG de Vensica, a commenté comme suit : « Cet investissement prouve l'engagement de Merz envers nous en tant que société et sa détermination de mettre en place une plateforme de traitement des pathologies urologiques. Merz est la deuxième société mondiale stratégique à rejoindre cette étape de financement, après Laborie, société d'urologie mondiale, qui a investi deux fois dans Vensica. »

À propos de Merz Therapeutics

Merz Therapeutics GmbH se consacre à l'amélioration de la vie des patients partout dans le monde. Par son travail sans relâche dans le domaine de la recherche et du développement et par sa culture de l'innovation, Merz Therapeutics s'efforce de combler des besoins encore non satisfaits pour atteindre de meilleurs résultats pour les patients. Merz Therapeutics cherche à apporter des réponses aux problématiques uniques des personnes souffrant de troubles du mouvement, de maladies neurologiques, hépatiques et autres conditions ayant un fort impact sur leur qualité de vie. Merz Therapeutics a son siège social à Francfort-sur-le Main, en Allemagne, et est représentée dans plus de 90 pays, avec une société affiliée en Amérique du Nord située à Raleigh, en Caroline du Nord. Merz Pharmaceuticals GmbH fait partie du Groupe Merz, société familiale privée qui a consacré plus de 110 ans à mettre au point des innovations pour répondre aux besoins non satisfaits des patients et des clients.

Veuillez visiter le site www.merztherapeutics.com.

À propos de Vensica Therapeutics

Vensica est une société israélienne spécialisée dans les thérapies destinées aux troubles urologiques. La société développe une plateforme unique d'administration de médicament destinée à plusieurs indications urinaires, sur la base d'un système exclusif d'administration de médicament assisté par ultrasons. Fondée en 2015 par Avner Geva, (Yale, B.Sc, Technion, M.Sc) , Vensica est dirigée et soutenue par des responsables de soins médicaux et thérapeutiques dont son président M.D., Ph.D, Nissim Darvish, Michael Ingber, M.D., membre du Conseil d'administration nommé par IBF, Lew Pell, Laborie, Merz Pharmaceuticals, The Trendlines Group (SGX: 42T) (OTCQX: TRNLY), et The Israel Innovation Authority.

À propos de Merz

Le Groupe Merz est une société mondiale diversifiée, basée à Francfort, en Allemagne. Société privée depuis plus de 110 ans, Merz se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, sa perspective à long terme et l'accent mis sur une croissance rentable. Le Groupe Merz englobe les sociétés Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Real Estate et Financial Investments. La société emploie 3 969 collaborateurs dans 28 pays à travers le globe.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.merz.com.

