Le prix Sunhak pour la paix 2022 est axé sur l'équité en matière de vaccins





La professeure Sarah Catherine Gilbert (conceptrice du vaccin AstraZeneca) et Gavi, l'Alliance du Vaccin choisies comme lauréates

SÉOUL, Corée du Sud, 7 février 2022 /CNW/ - Le 7 février 2022, le Comité du prix Sunhak pour la paix (Jose Manuel Barroso, président et ancien président de la Commission européenne) annoncera que les lauréates du prix Sunhak pour la paix 2022 sont Sarah Catherine Gilbert (59 ans), professeur de vaccinologie à l'Université d'Oxford, et Gavi, l'Alliance du Vaccin.

La professeure Gilbert a été reconnue pour le rôle clé qu'elle a joué dans la protection de milliards de vies dans les pays moins développés en mettant conjointement au point le vaccin contre le coronavirus Oxford-AstraZeneca, qui est plus facile et moins coûteux à entreposer et à transporter. Gavi, l'Alliance du Vaccin a été reconnue pour sa contribution à la coordination du mécanisme COVAX, qui vise à offrir un accès juste et équitable au vaccin contre la COVID-19 dans le monde entier.

Le président Jose Manuel Barroso a déclaré : « L'innovation scientifique, la solidarité internationale et la coopération multilatérale sont nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui met en danger la vie de tous. La santé n'est pas seulement une question de science ou de médecine, mais une question de droits de la personne. C'est pourquoi les deux lauréats ont contribué à promouvoir les droits de la personne. »

La professeure Gilbert considérait la pandémie de COVID-19 comme une menace pour l'humanité et le vaccin comme un bien public mondial. Elle a affirmé fermement que le vaccin qu'elle a mis au point était sans but lucratif et qu'il a été livré dans 182 pays.

Gavi, l'Alliance du Vaccin est le plus important mécanisme de coopération internationale ayant contribué à améliorer la santé humaine de façon générale en fournissant le vaccin aux pays en développement. À la suite de l'éclosion du coronavirus, l'organisation a coordonné le mécanisme COVAX, une collaboration mondiale visant à appuyer la fabrication de vaccins contre la COVID-19 et à négocier leur prix pour un accès équitable. Plus d'un milliard de doses ont été distribuées dans 144 pays grâce à cet effort.

De plus, Gavi a soutenu la vaccination de plus de 820 millions d'enfants, soit près de la moitié de tous les enfants dans le monde, prévenant ainsi plus de 14 millions de décès. En particulier, le nombre d'enfants vaccinés au moyen du vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche (DTC) est passé de 59 % en 2000 à 81 % en 2020, réduisant de 50 % le taux de mortalité infantile.

Le président Jose Manuel Barroso a ajouté : « Paradoxalement, la pandémie de COVID-19 nous donne l'occasion d'apporter de véritables changements. Nous ne savons pas quand la prochaine pandémie se produira, mais la COVID-19 nous a appris que la solidarité et la coopération fondées uniquement sur l'humanité sont les solutions à cette crise mondiale. »

