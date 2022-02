Rehaussez votre vision avec l'ordinateur portable AERO de GIGABYTE





TAIPEI, 7 février 2022 /CNW/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a lancé ses ordinateurs portables AERO de nouvelle génération pour les applications à portée créative, dotés des processeurs de douzième génération d'Intel et des cartes graphiques RTX 30. L'approche à double puce a amélioré le rendement du traitement de 28 %, ce qui a engendré une économie de temps considérable pour les créateurs.

L'AERO 16, qui vient d'être lancé, utilise un écran OLED 16:10 (nombre d'or) 4K et un encadrement ultra mince sur 4 côtés; révolutionnant le champ de vision des créateurs. En plus de sa gamme de couleurs ultra large qui couvre 100 % de DCI-P3 de qualité cinématographique, chaque ordinateur portable a été soumis à des corrections et à des certifications par les autorités dans le domaine de la couleur, soit X-Rite et Pantone, avant de quitter l'usine, ce qui assure un affichage des couleurs des plus précis.

L'AERO 16, conçu spécialement pour les créateurs, saisit également l'essence des créateurs avec un châssis esthétique en alliage d'aluminium CNC. Chaque détail a habilement été mis au point par les concepteurs de GIGABYTE. Avec les AERO 16 et AERO 17, le AERO HUB est un poste de travail mobile indispensable pour les créateurs de contenu.

Les ordinateurs portables AERO pour les applications créatives sont maintenant en vente. Pour de plus amples renseignements sur la nouvelle génération d'ordinateurs portables AERO Creator, veuillez consulter : https://bit.ly/AEROlaptop

