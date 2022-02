Elicit Plant annonce avoir levé 16 M? pour accélérer le développement et la commercialisation de sa solution naturelle dédiée à la réduction de la consommation d'eau par les plantes





Elicit Plant, une agri-biotech spécialisée dans la résistance au stress hydrique et le développement de solutions innovantes à base de phytostérols, annonce aujourd'hui avoir levé 16 millions d'euros lors d'un tour de financement de Série A. Cette opération se compose d'une partie en capital, menée par Sofinnova Partners, avec le soutien du fonds ECBF, du fonds French Tech Seed géré pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir et des investisseurs historiques, Aquiti Gestion via son fonds NACO et Crédit-Agricole Charente Périgord Expansion. Une seconde partie du financement est apportée par un pool bancaire et des programmes d'accompagnement de la Région Nouvelle Aquitaine et de Bpifrance.

Créée en 2017, Elicit Plant est une entreprise de la filière agritech française dont l'ambition est de devenir le champion français de la transition écologique pour l'agriculture et répondre aux défis mondiaux de l'impact des sécheresses sur les grandes cultures. Avec sa technologie propriétaire, l'entreprise apporte une solution de rupture sur le marché de la résistance des plantes au stress hydrique, qui fait partie du marché des biostimulants et représente 4 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Depuis son laboratoire installé au coeur d'une ferme de précision en Charente et grâce à sa filiale de Sao Paulo lui permettant des partenariats au Brésil, Elicit Plant a développé une technologie innovante de biostimulants à base de phytostérols, une molécule naturelle d'origine végétale. La solution stimule naturellement le métabolisme des plantes de sorte que leur besoin en eau diminue, permettant une meilleure résistance au stress hydrique. Les essais en plein champs ont mis en évidence un gain de rendement pouvant aller jusqu'à 20%. Les effets sur la réduction du stress hydrique ont été validés par des instituts de recherche indépendants français et internationaux, ainsi que par des distributeurs. Depuis avril 2021, date de l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Anses, Elicit Plant commercialise ses deux premiers produits BEST-a qui préviennent le stress hydrique dans les cultures de maïs et de soja.

Les fonds levés permettront d'accélérer la commercialisation de ses produits en France ainsi que sur plusieurs marchés cibles en Europe, en Amérique du Sud, et à terme en Amérique du Nord. Ils serviront aussi à consolider la plateforme scientifique, étendre les laboratoires de recherche et diversifier la gamme de produits afin d'adresser de nouvelles cultures.

Jean-François Déchant, Président et cofondateur d'Elicit Plant, déclare : « Le soutien très significatif que nous apporte des investisseurs aussi renommés à l'échelle internationale que Sofinnova Partners et ECBF, témoigne de la qualité de notre technologie et du formidable potentiel de notre solution. Nous sommes désormais idéalement positionnés pour accélérer notre développement et apporter aux agriculteurs une solution inédite leur permettant de répondre efficacement aux défis du changement climatique et de devenir à horizon 5 ans un champion mondial de la transition écologique de l'agriculture ».

Michaël Krel, Partner chez Sofinnova Partners, poursuit : « Elicit Plant réunit les trois composantes indispensables au succès d'une entreprise d'agri-biotech à fort impact environnemental : approche scientifique de rupture, connaissance éprouvée du monde agricole et savoir-faire entrepreneurial. Nous sommes très heureux de nous associer à une équipe aussi talentueuse, visionnaire et ambitieuse dont les produits peuvent avoir un impact positif aussi important ».

Michael Brandkamp, Managing Partner et cofondateur de l'ECBF, ajoute : « Elicit Plant s'attaque au stress hydrique, un point sensible pour l'agriculture et un besoin non satisfait pour les agriculteurs du monde entier dans leur lutte contre les défis climatiques. Sa technologie propriétaire unique ouvre le champ à une classe entière de molécules naturelles. En s'appuyant sur ses solides bases scientifiques et technologiques, Elicit Plant est prêt à conquérir de grands marchés internationaux ».

