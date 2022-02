Découvrez Midas, la première startup turque spécialisée dans l'investissement dans les commerces de détail, qui a levé 11 millions de dollars auprès de Spark Capital, Earlybird Digital East et Nigel Morris





ISTANBUL, 7 février 2022 /PRNewswire/ -- Midas , une startup d'investissement de détail qui donne accès aux actions américaines et turques en Turquie, a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé 11 millions de dollars en financement par actions.

Cette levée de fonds intervient huit mois seulement après la création de l'entreprise. Elle est menée par Spark Capital et Earlybird Digital East Fund, avec la participation de Nigel Morris et de Revo Capital. Il s'agit de l'un des plus importants investissements d'amorçage dans les fintechs à ce jour en Turquie.

Midas a été lancé avec une liste d'attente importante en avril 2021, et plus de 100 millions de dollars ont été échangés sur la plateforme. Moins d'un an après son lancement, Midas compte désormais une équipe de 70 personnes basée à Istanbul. Les fonds seront utilisés pour lancer des produits de crypto-monnaie, construire une infrastructure pour alimenter les banques et les néo-banques dans leurs offres d'investissement, ainsi que pour accroître la base d'utilisateurs.

Première application d'investissement de détail en Turquie à proposer des transactions à faible commission, des actions fractionnées et des actions américaines, Midas investit massivement dans l'éducation du marché en produisant gratuitement un contenu financier facile à digérer. La société propose des profils détaillés sur les entreprises , un podcast quotidien, et une newsletter hebdomadaire pour donner du sens aux marchés.

Egem Eraslan, PDG et fondateur de Midas, a déclaré : « Nous avons créé Midas pour changer la relation des gens avec l'argent, pour le mieux. Dans l'environnement actuel de la Turquie, dépenser son argent est facile, mais l'investir est plutôt difficile. En créant l'expérience d'investissement la plus transparente, nous rendons l'investissement sans effort, comme il se doit. »

Midas affirme être le premier courtier agréé à faire du « téléchargement jusqu'à la première transaction en moins de 10 minutes » une réalité en Turquie, alors que la moyenne du secteur est de 5 jours. Le potentiel est énorme, car la Turquie va bientôt passer du KYC physique obligatoire au KYC vidéo, et Midas est là pour l'utiliser.

Plus de la moitié des utilisateurs de Midas sont des primo-investisseurs et ont moins de 30 ans. À l'échelle nationale, 30 % de tous les investisseurs en Turquie ont moins de 35 ans, tandis que 70 % des utilisateurs de Midas appartiennent à cette tranche d'âge. Egem Eraslan déclare : « Avec une base d'utilisateurs jeune et motivée et une expérience produit supérieure, nous pensons être bien placés pour construire l'avenir de l'investissement en Turquie ».

Contrairement à de nombreuses autres applications de commerce de détail, Midas met en place une infrastructure destinée à alimenter l'ensemble du secteur. Déjà en partenariat avec l'une des plus grandes banques de Turquie, Midas veut aider les banques et les néobanques à offrir les meilleurs produits d'investissement à leurs clients.

Egem Eraslan déclare : « Nous voulons que les néobanques utilisent également l'infrastructure Midas pour offrir de meilleurs produits d'investissement à leurs clients aux coûts les plus bas. Nous pensons que chaque société de crédit à la consommation devrait s'efforcer d'accroître le patrimoine de ses clients, et Midas est là pour les aider. »

La startup vante son « approche par pile de produits », qui vise à résoudre les problèmes les plus difficiles en construisant une infrastructure dès le départ.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à l'essor des plateformes d'investissement mobiles modernes à l'échelle mondiale Cependant, les marchés émergents sont restés hors de portée des grands acteurs connus en raison des exigences locales qui entraînent des barrières à l'entrée élevées. Cela laisse une opportunité unique sur ces marchés, où les dynamiques hors ligne et en ligne sont extrêmement favorables à une croissance rapide - car le taux de pénétration des instruments financiers a été historiquement faible et les clients en ligne sont mal desservis », a déclaré Mehmet Atici, partenaire chez Earlybird Digital East « Nous pensons que Midas est dans une position exceptionnellement forte pour répondre à cette opportunité unique, vaste et inexploitée, et devenir la principale plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine sur les marchés émergents. Nous sommes ravis de soutenir Egem et l'équipe dans leur parcours. »

À propos de Midas

Midas est la première application de courtage d'actions entièrement numérique en Turquie, permettant aux investisseurs d'investir à la fois sur les marchés boursiers turcs et américains. Midas propose des frais de transaction réduits pour les investissements dans des actions américaines, des investissements fractionnés et des données de marché en direct gratuites. Le produit Borsa Istanbul (marché boursier turc) est en phase bêta fermée et sera bientôt lancé pour offrir des transactions sans commission sur les actions turques.

Avant Midas, les résidents turcs n'avaient pas la possibilité d'investir dans des actions américaines populaires pour de nombreuses raisons, allant d'exigences élevées en matière de solde minimum à des frais de transaction élevés (25 $ par transaction avec des exigences de solde minimum de 25 000 $). Et en ce qui concerne les actions turques, il n'existe pas de produit mobile qui attire les milléniaux. Midas est né de la prise de conscience de la nécessité d'offrir à cette population adepte du mobile une expérience d'investissement exceptionnelle.

