Avis aux médias - Conférence de presse concernant une mesure du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur





QUÉBEC, le 6 févr. 2022 Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster et la directrice du soutien aux études et des bibliothèques à l'Université du Québec et présidente du Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES), Mme Caroline Lessard, procéderont à une annonce concernant une mesure du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à relationsmedias@education.gouv.qc.ca avant 12 h, le 7 février. Seuls ceux et celles qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y prendre part.

DATE : Le lundi 7 février 2022 à 14 heures

Connexion des médias dès 13 h 45

LIEU : Plateforme virtuelle Zoom

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 6 février 2022 à 15:00 et diffusé par :