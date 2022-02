En 2022, le Canada célèbre le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II





Lancement des célébrations canadiennes du 70e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté la Reine

OTTAWA, ON, le 6 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada lance aujourd'hui les célébrations du jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II, marquant le 70e anniversaire de son accession au trône.

Tout au long de l'année, des activités seront organisées pour rendre hommage au règne de Sa Majesté et pour célébrer tout ce qu'a réalisé le Canada au cours des sept dernières décennies.

Soutien pour les projets communautaires

Les Canadiens et Canadiennes des collectivités d'un océan à l'autre sont invités à célébrer le jubilé chacun à leur manière. Patrimoine canadien financera des projets communautaires soulignant le jubilé de platine. La période de présentation des demandes de financement est en cours et elle prendra fin le 22 février 2022. La liste des activités financées partout au pays sera annoncée au printemps.

Emblème canadien du jubilé dévoilé

Vous pouvez voir dès aujourd'hui l'emblème canadien du jubilé de platine, conçu par l'Autorité héraldique du Canada. Le Canada est fier de présenter son propre emblème dans le cadre des célébrations du jubilé de platine. Il suffit de visiter le site Web du jubilé pour voir l'emblème canadien et en apprendre plus sur sa signification.

Pièces de monnaie et timbres commémoratifs

Des partenaires fédéraux dévoilent aujourd'hui leurs pièces de commémoration à l'occasion du 70e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté.

Postes Canada dévoile son timbre commémoratif sur lequel on peut voir le profil classique de la Reine sculpté par Arnold Machin. Souvent utilisé sur les timbres britanniques, c'est la première fois qu'on retrouve ce profil classique sur un timbre canadien.

La Monnaie royale canadienne et la Royal Mint unissent leurs efforts pour célébrer le jubilé en émettant un ensemble exceptionnel de deux pièces. Chaque institution a produit une pièce en argent pur de 1 oz présentant un motif unique qui illustre l'esprit de cette occasion historique.

Des activités partout au pays

Le jubilé de platine sera souligné de nombreuses façons tout au long de l'année.

Au printemps, des bannières commémoratives aux couleurs du jubilé seront installées le long du boulevard de la Confédération, le parcours d'honneur national au centre-ville d'Ottawa-Gatineau, et ailleurs au pays.

Le 2 juin, date du couronnement de Sa Majesté, des édifices fédéraux emblématiques seront illuminés partout au Canada en guise de célébration.

De plus, le spectacle Lumières du Nord 2022, un spectacle son et lumière ayant lieu chaque été sur la Colline du Parlement, comportera un nouveau segment pour souligner cet anniversaire important.

Patrimoine canadien présentera également une exposition intitulée La Reine et le Canada sur la terrasse du Château Laurier, à Ottawa. L'exposition, qui se déroulera tout l'été, présentera des images des sept dernières décennies de Sa Majesté.

Enfin partout au pays, des lieutenants-gouverneurs et des commissaires territoriaux dédieront des jardins aux 70 ans de service dévoué de Sa Majesté. Ces jardins seront dévoilés tout au long de l'été 2022.

Site Web du jubilé

Vous pouvez maintenant visiter le site Web du jubilé pour en apprendre davantage sur les 70 années de service de Sa Majesté et sa relation avec notre pays. Des activités pour célébrer le jubilé y seront ajoutées tout au long de l'année.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Recevez les dernières nouvelles du jubilé de platine et de la Couronne canadienne, et joignez-vous aux célébrations de ce jalon historique à l'aide du mot-clic #JubiléPlatine.



Facebook : @LaCouronneCa | @TheCrownCa

Twitter : @LaCouronneCa | @TheCrownCa

YouTube : @PatrimoineCdn | @CdnHeritage

Instagram : @o_canadiana

Citations

« Sa Majesté la reine Elizabeth II est une icône et la plupart des Canadiens et Canadiennes n'ont connu qu'elle comme souveraine. Je sais que cet anniversaire revêt une grande signification pour beaucoup de gens au pays. Voilà pourquoi je suis heureux de lancer aujourd'hui les célébrations du jubilé de platine. Il y en aura pour tous les goûts et les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre pourront y prendre part. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Postes Canada est honorée de commémorer ce jalon historique et de poursuivre sa longue tradition de célébration de Sa Majesté la reine Elizabeth II grâce à son programme national de timbres. Nous sommes également ravis d'émettre le premier timbre canadien présentant le profil emblématique de Machin, en reconnaissance du jubilé de platine. »



- Doug Ettinger, président-directeur général, Postes Canada

« La Monnaie est fière d'avoir commémoré de nombreux jalons du règne de Sa Majesté la reine Elizabeth II et nous sommes ravis et honorés d'être témoins de l'histoire en nous joignant aux Canadiens et Canadiennes pour célébrer son jubilé de platine. Nous sommes ravis d'avoir réussi à capturer cette vie extraordinaire sur une pièce d'argent qui pourra être chérie par les générations à venir. »



- Marie Lemay, présidente et chef de la direction, Monnaie royale canadienne

Les faits en bref

En 2022, le Canada célèbre le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II, soit le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle est la souveraine ayant régné le plus longtemps au Canada et la première à célébrer un jubilé de platine.

Le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans, Sa Majesté la reine Elizabeth II accède au trône à la suite du décès de son père, le roi George VI.



Au cours de son règne, la Reine a effectué 22 tournées officielles au Canada, soit plus que dans tout autre pays du Commonwealth.



La date limite pour soumettre une demande de financement concernant des projets communautaires visant à célébrer le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II est le 22 février 2022.

Liens connexes

Jubilé de platine

Projets communautaires pour le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II en 2022

Gouverneure générale du Canada

Postes Canada

Monnaie royale canadienne

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 6 février 2022 à 09:30 et diffusé par :