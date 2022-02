Transcription du message vidéo de la gouverneure générale à l'occasion du Jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II





OTTAWA, ON, le 6 févr. 2022 /CNW/ - Cette année, nous célébrons le jubilé de platine de la Reine.

Durant mes jeunes années dans le Nord-du-Québec, ma grand-mère nous montrait des photos de la Reine. Sa Majesté était vénérée dans l'Arctique, étant donné que les relations entre la Couronne et les peuples autochtones sont considérées comme sacrées.

Au cours des 70 dernières années, Sa Majesté a été une source constante et rassurante de sensibilité et de pondération. Elle a assisté de près à l'évolution de notre pays au fil de ses nombreuses visites au Canada, qu'elle appelle son « deuxième chez-soi ».

Beaucoup de choses ont changé au cours des sept dernières décennies. Nous avons tissé des liens d'amitié avec des nations du monde entier. Nous avons fait des progrès dans la recherche médicale, tout récemment dans le domaine des vaccins. Nous avons créé la Commission de vérité et de réconciliation et nous avons contribué à ses travaux. Nous avons été témoins de la nomination d'un premier Canadien à la fonction de gouverneur général, puis d'une première femme et, maintenant, d'une première personne autochtone.

Nous devons être fiers de notre société inclusive et diversifiée, et de tout ce que nous avons accompli ensemble.

Dans les communautés d'un océan à l'autre, les gens soulignent le jubilé en rendant hommage au seul monarque que beaucoup d'entre eux n'aient jamais connu.

Partout au pays, vous pourrez voir l'emblème spécial créé par l'Autorité héraldique du Canada pour cette occasion marquante. Cet emblème n'est qu'une des nombreuses manifestations commémoratives de cette année marquante.

Je félicite Sa Majesté pour son jubilé de platine. Et merci de votre attachement inconditionnel à notre bien-être collectif.

Mary Simon

Note : Le texte ci-dessus est une transcription de la vidéo disponible à https://youtu.be/SMFhwc0ELfw.

