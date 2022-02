Dynamisme du centre-ville - La Ville de Montréal prépare l'ouverture de la patinoire de l'esplanade Tranquille dans le Quartier des spectacles





MONTRÉAL, le 6 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal inaugurera officiellement la patinoire de l'esplanade Tranquille le 21 février prochain. La population montréalaise pourra toutefois chausser ses patins et découvrir cette nouvelle destination hivernale dès la semaine du 14 février, alors que des séances de patinage lui seront offertes en avant-première.

Située en plein coeur du Quartier des spectacles, au croisement des rues Sainte-Catherine Ouest et Clark, la patinoire offre une ambiance chaleureuse. Le pavillon adjacent à la patinoire accueillera les visiteurs et offrira un comptoir de services et de location d'équipements ainsi qu'un vestiaire pour chausser les patins.

Date de l'inauguration officielle : 21 février 2022

Horaire : www.quartierdesspectacles.com

Entrée gratuite

Location d'équipements et comptoir de services sur place, opéré par Patin Patin

Métro Saint-Laurent

Patinez en avant-première !

Venez fouler la glace en primeur, lors de séances de patinage offertes en avant-première. Restez à l'affût, les détails seront dévoilés prochainement : www.quartierdesspectacles.com.

Places limitées et inscription obligatoire

Ouverture des inscriptions à partir du 11 février, en ligne : www.quartierdesspectacles.com

