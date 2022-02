Avis aux médias - Quartier des spectacles - Ouverture officielle de la patinoire de l'esplanade Tranquille





MONTRÉAL, le 6 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, et la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Éricka Alneus, invitent les journalistes à l'inauguration de la patinoire de l'esplanade Tranquille. La ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault, et la présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, Monique Simard, seront également présents.

Déroulement



Date : Le lundi 21 février 2022



Lieu : Esplanade Tranquille (Quartier des spectacles)





Au croisement des rues Sainte-Catherine Ouest et Clark

Heures :



16 h 45 Visite du pavillon à l'attention des médias



17 h 45 Début de l'événement





Allocutions et prestation sur glace sous la direction artistique d'Isabelle Chassé des 7 Doigts, accompagnée par les percussions lumineuses de Baratanga et par le club de patinage Les lames argentées de Montréal.



18 h 15 Coupure de ruban et photo officielle



18 h 20 Patinage

Les représentants des médias sont invités à porter un couvre-visage et à respecter les consignes de santé publique pendant l'événement.

