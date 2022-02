Semaine des enseignantes et enseignants - Des acteurs clés pour la réussite et pour la société





QUÉBEC, le 6 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) souligne une fois de plus le travail et l'engagement remarquables des enseignantes et enseignants auprès des élèves et dans notre société.

« Vous éduquez et accompagnez quotidiennement, dans leurs réussites et leurs défis, ce que les parents ont de plus précieux : nos enfants. Plus que jamais, la communication est importante entre la maison et l'école pour bien entourer les élèves. Merci à tout le personnel enseignant, sincèrement! », lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

La 28e?édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants se déroulera jusqu'au 12 février sous le thème « Entièrement engagés ». La FCPQ invite les parents à remercier et à maintenir la communication avec les professeurs de leurs enfants. Ensemble, valorisons la profession enseignante!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

