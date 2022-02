Bullit optimise son offre avec Theta Network





Bullit Technology est ravi d'annoncer le déploiement de ses produits sur Theta Network. Theta est à l'avant-garde de la nouvelle vague de blockchains et incarne pour nous le partenaire idéal alors que nous passons progressivement d'un système centralisé à un système décentralisé.

Notre système

Bullit propose un service nuagique public

Les utilisateurs placent un ou plusieurs fichiers (quels que soient leur type, taille et combinaison) dans leur "Bullit". Les fichiers sont ensuite cryptés, enregistrés et prêts à être distribués

Grâce à ce processus propriétaire, l'utilisateur conserve la capacité de suivre et contrôler tous leurs contenus

La combinaison de distributions contrôlées et d'ouverture conditionnelle tire parti de l'utilisation de contrats intelligents pour créer un service de "permutation".

La livraison peut se faire sur une adresse email en un seul clic, ou un minuscule fichier téléchargeable hors ligne "Bullit" peut être joint à une plateforme de distribution (Skype, WhatsApp, etc.) ou conservé sur une clé de mémoire.

Contrôle

Les fichiers Bullit sont un nouveau type de fichier pouvant contenir tout volume et type de contenu, tout en conservant la taille d'un tweet. Ils peuvent également être ouverts par le destinataire, à l'acceptation des conditions générales de l'envoyeur. En outre, un certain nombre de commandes peuvent être appliquées aux fichiers Bulli, comme des dates d'expiration standard ou la clôture à distance de tout fichier distribué.

Le nouveau partenariat avec Theta signifie que chaque interaction/transaction sera enregistrée sur la blockchain Theta afin de fournir une archive historique immuable de toutes les opérations dans le système. En outre, les technologies de blockchain et de streaming de Theta soutiendront l'agenda des lancements Bullit dans les mois à venir alors que la société transforme l'actuel service de transfert de fichiers en un service de permutation d'actifs numériques. L'objectif de créer des contrats intelligents et des NFT innovants autour du stockage privé, de la fourniture de fichiers et du streaming est une évidence même lorsque l'on considère les points forts de la blockchain Theta.

Au final, cela signifie que les utilisateurs peuvent déployer une politique d'ouverture par paiement pour la fourniture de biens et services numériques. Cette approche est concrétisée à l'aide d'une combinaison de fonctionnalités habituellement rencontrées dans le secteur DeFi, mais que nous proposons directement à l'utilisateur via une interface transactionnelle simple et épurée.

Pas d'intermédiaire, pas de confiance nécessaire. Une sécurité et une confidentialité absolues - et vous pouvez désormais être payé en plus!

Perspectives d'avenir

Le premier service de permutation d'actifs numériques optimisé par Theta.

Ce qui a démarré en tant qu'un service privé de transfert de fichiers sera transformé par l'avènement du web3, et en particulier la capacité de la blockchain Theta.

"Theta connaît une réussite hors du commun et notre déploiement sur la blockchain Theta permettra à Bullit d'apporter nos produits périphériques de pointe à une communauté d'utilisateurs avisés à l'échelle mondiale.

Se connecter à une blockchain de premier rang comme Theta est un cap important pour nous alors que nous commençons à mettre en ligne nos nouveaux produits liés aux solutions de fonctionnalité et de conformité NFT (basées sur la blockchain). Nous espérons utiliser cette blockchain avec des approches novatrices et révéler la véritable étendue des capacités d'une blockchain aussi puissante que Theta"

Anas Madi, CTO de Bullit.

"Nous avons fait du développement de l'écosystème Theta une priorité majeure pour 2022, et sommes donc ravis de voir apparaître des projets de haute qualité, comme Bullit, qui utilisent la technologie Theta. Nous pensons qu'en permettant une propriété sécurisée, transférable et privée de tout actif ou contenu numérique, Bullit crée un bloc de construction indispensable pour les applications Web3 dans le secteur des médias et au-delà."

Wes Levitt, responsable de la stratégie, Theta Labs

"Les utilisateurs testant la version bêta de Bullit découvrent déjà les avantages de notre service pour transférer des documents privés, et apprécient en particulier la fonction "kill" paraît-il! C'est cet engagement à écouter et intégrer les commentaires à notre processus de développement continu qui fait véritablement avancer le projet. Cette méthode fait partie intégrante de notre structure. Avec la confirmation de Theta comme partenaire blockchain, nous nous réjouissons à l'idée d'interagir avec une toute nouvelle communauté."

Scott Turnbull, responsable des opérations, Bullit

Nouvelles fonctionnalités périphériques de pointe

Accès aux fichiers à signatures multiples

Ouverture par paiement

Bloc marque

Filigranes numériques des contenus

Suivi RADAR des fichiers envoyés

Intégration et expansion continues de la technologie NFT dans le produit de base

