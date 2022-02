Avis aux médias - Plus de prévisibilité pour le milieu événementiel demandée





MONTRÉAL, le 5 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, et le directeur général de la Société de développement commercial Montréal Centre-Ville, Glenn Castanheira, uniront leur voix afin de demander plus de prévisibilité pour assurer la relance de l'industrie événementielle et culturelle de la métropole.

Date : Le dimanche 6 février 2022



Heure : 13 h



Lieu : Hôtel de ville de Montréal, édifice Lucien Saulnier

155 rue Notre-Dame Est,

Montréal (Québec) H2Y 1B5

Les représentants des médias sont invités à confirmer leur présence aux coordonnées ci-bas. Tous seront invités à porter un masque ou un couvre-visage et à respecter les consignes de santé publique pendant l'événement.

