Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival de pêche aux petits poissons des chenaux

QUÉBEC, le 5 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 13 500 $ au Festival de pêche aux petits poissons des chenaux, qui aura lieu à Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu'au 20 février.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

« Le Festival de pêche aux petits poissons des chenaux est maintenant bien ancré dans la tradition québécoise. C'est avec fierté que le gouvernement du Québec soutient cet événement hivernal, qui contribue à l'économie et au rayonnement de la Mauricie. Je salue le travail des organisateurs et des pourvoyeurs! Ils ne ménagent pas leurs efforts pour accueillir les habitués et les nouveaux pêcheurs et leur faire vivre une expérience inoubliable. Voilà une belle occasion de tirer plaisir de la saison froide au Québec! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La réputation du Festival de pêche aux petits poissons des chenaux n'est plus à faire, et son apport à l'industrie touristique de la région est inestimable. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec participe au succès de cet événement familial, qui réunit les générations autour d'une passion commune : la pêche sur glace. J'invite la population québécoise à profiter de ce grand festival ainsi que de l'accueil chaleureux des résidents de la Mauricie. »

Sonia Lebel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et députée de Champlain

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques favorise des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

