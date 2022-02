La cupidité de Moderna a déjà coûté un an à la lutte contre la pandémie, selon l'AHF





L'AIDS Healthcare Foundation (AHF) a condamné aujourd'hui Moderna pour son refus depuis plus d'un an de partager son savoir-faire en matière de vaccins, et a simultanément exprimé son soutien à un effort scientifique basé en Afrique du Sud qui serait sur le point de produire une copie du vaccin à ARN messager de Moderna contre le COVID-19, sans l'implication de Moderna, selon Nature.

« Les pays sont obligés de passer des mois et même des années à reproduire, via la rétro-ingénierie, des technologies que Moderna pourrait facilement transférer demain, sauvant ainsi des millions de vies. Ce niveau d'intérêts personnels, de cynisme et de cupidité de la part de Big Pharma est répréhensible, surtout quand on pense que les contribuables ont payé des milliards de dollars pour la recherche en premier lieu », a déclaré Michael Weinstein, président de l'AHF. « Nous exhortons le président Biden à invoquer le Defense Production Act pour accélérer la production de vaccins, et incitons vivement les autres dirigeants des économies les plus riches à faire pression sur les fabricants de vaccins pour qu'ils partagent immédiatement leur savoir-faire et leur technologie. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser passer un temps précieux alors que des millions de personnes continuent de mourir du COVID-19. »

En 2021, un consortium sud-africain a créé le premier hub de transfert de technologie de vaccin ARNm contre le COVID-19, hub qui compte notamment parmi ses membres Afrigen Biologics and Vaccines et dont la mission est de rendre ces vaccins hautement efficaces disponibles dans toute l'Afrique. À ce jour, les fabricants de vaccins à ARNm Moderna, Pfizer et BioNTech ont envoyé la plupart de leurs doses (plus de 70 %) aux pays riches, tandis qu'à peine 11 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu ne serait-ce qu'une seule dose d'un vaccin.

L'AIDS Healthcare Foundation (AHF), la plus grande organisation mondiale de lutte contre le sida, fournit actuellement des soins et/ou services médicaux à plus de 1,6 million de personnes dans 45 pays à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Pour en savoir plus sur l'AHF, consultez notre site Internet : www.aidshealth.org, retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/aidshealth, ou suivez-nous sur Twitter : @aidshealthcare ou Instagram : @aidshealthcare

