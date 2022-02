Cintas Corporation s'est distinguée parmi les entreprises les plus admirées au monde selon la revue FORTUNE





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a été reconnue comme étant l'une des entreprises les plus admirées au monde en 2022, selon la revue FORTUNE . C'est la 14ème fois que la revue FORTUNE place Cintas dans son classement des entreprises les plus admirées au monde.

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir une distinction décernée par nos pairs et par des experts de notre industrie, puisque ceux-ci comprennent bien ce que signifie la gestion d'une société prospère et bien dirigée dans le domaine des services aux entreprises, » a déclaré Todd Schneider, Président et PDG de Cintas. « Pour chacun d'entre nous chez Cintas, le fait d'avoir été reconnus une nouvelle fois par nos pairs pour le dévouement indéfectible dont nous faisons preuve envers nos clients, de même que pour notre soutien et pour les possibilités d'avancement que nous offrons continuellement à nos employés-partenaires, la fierté que nous inspirent les communautés auxquelles nous fournissons nos services et aussi notre engagement à travailler dans les règles de l'art, tout en continuant à créer de la valeur pour nos actionnaires ».

Pour dresser sa liste des entreprises les plus admirées de 2022, la revue FORTUNE a collaboré avec la firme d'experts-conseils Korn Ferry, spécialisée dans la gestion mondiale des entreprises pour se pencher sur la réputation des entreprises à l'échelle internationale. Les entreprises, au nombre de 1500 qui avaient été retenues au départ, ont été réparties en 52 catégories en fonction de leurs activités. L'entreprise Cintas a été classée dans la catégorie des Services diversifiés d'impartition. Les cadres dirigeants des entreprises ainsi examinées, de même que les chefs d'entreprises et les analystes du secteur, ont été sélectionnés pour soumettre leur vote. De plus, on leur a demandé d'évaluer leurs pairs dans leur catégorie, quant à neuf critères, allant de la valeur de l'investissement, à la qualité de la gestion et des produits, sans oublier la responsabilité sociale et la capacité à attirer les meilleurs talents. Les entreprises qui se sont retrouvées dans la moitié supérieure de leur catégorie ont reçu la distinction, décernée par la revue FORTUNE, d'être l'une des entreprises les plus admirées au monde en 2022.

C'est la deuxième fois que Cintas se voit attribuer cette mention d'honneur par la revue FORTUNE au cours de l'année fiscale 2022. En juin dernier, l'entreprise Cintas figurait également au classement de FORTUNE 500 pour l'année 2021, au 410ème rang, soit le meilleur résultat de toute l'histoire de l'entreprise.

Par ailleurs, l'entreprise Cintas a récemment été reconnue pour sa responsabilité corporative civique et pour son modèle économique durable en tant qu'entreprise, dans la liste des entreprises les plus responsables de Newsweek America, pour l'année 2022.

Il s'avère possible de consulter la liste complète des entreprises les plus admirées au monde, selon le classement de la revue FORTUNE pour l'année 2022, dans le site Web à l'adresse suivante : fortune.com. Le numéro papier de février / mars de la revue FORTUNE, comportant la liste des entreprises les plus admirées au monde en 2022, sera disponible dans les kiosques à journaux à partir du lundi 7 février.

Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMD à ouvrir leurs portes avec confiance, chaque jour, en fournissant des produits et des services qui permettent à leurs clients de maintenir la propreté, la sécurité et la qualité de l'environnement de travail des employés. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des petits tapis, des vadrouilles, des fournitures pour les toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests, ainsi que des séances de formation de sécurité, l'entreprise Cintas aide ses clients à être Prêts pour leur journée de travail (Ready for the WorkdayMD). L'entreprise a également élaboré le Programme de propreté totale MC, qui est le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée des produits essentiels de nettoyage, de même qu'un service de blanchissage hygiénique et des produits et des services de désinfection et d'assainissement. L'entreprise Cintas, dont le siège social se trouve à Cincinnati, est une entreprise publique, figurant sur la liste des 500 entreprises de la revueFortune, cotée en bourse au Nasdaq Global Select Market, sous le symbole CTAS et elle fait partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site Web à l'adresse suivante : www.cintas.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2022 à 21:00 et diffusé par :