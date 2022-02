Les premiers ministres des provinces et des territoires discutent des pressions subies par nos systèmes de santé et pressent le gouvernement fédéral de se joindre à eux pour construire un partenariat financier durable en matière de soins de santé





OTTAWA, ON, le 4 févr. 2022 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se sont réunis aujourd'hui par vidéo conférence afin de discuter du besoin urgent de résorber le déficit structurel dans le financement de nos systèmes de santé et de développer un nouveau partenariat financier durable en matière de soins de santé pour tous les Canadiens.

«?Le moment est venu de convenir d'un nouveau partenariat financier à long terme pour les soins de santé au Canada. Les premiers ministres fédéral, des provinces et des territoires doivent se réunir et avoir une discussion constructive afin de trouver une solution durable à cette situation, et ce, dès que possible », a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan, président du Conseil de la fédération.

«?Les provinces et les territoires sont en première ligne lorsqu'il est question de soins de santé et les premiers ministres comprennent les défis auxquels sont confrontés nos systèmes de santé, notamment les pénuries de main-d'oeuvre chez les professionnels de la santé, les retards dans les chirurgies, les délais d'attente et des hôpitaux à pleine capacité. Les Canadiens doivent avoir confiance que nos systèmes de santé peuvent leur fournir les services dont ils ont besoin. Une nouvelle vision en matière de soins de santé, soutenue par une augmentation substantielle et à long terme du financement fédéral, est nécessaire afin que nous puissions sortir encore plus forts de la pandémie de COVID-19 et être prêts à répondre aux besoins de nos citoyens.?»

Les premiers ministres de l'ensemble des provinces et des territoires demeurent unis dans leur appel au gouvernement fédéral de porter à 35 % la part des dépenses de santé des provinces et des territoires qu'il assume, et ce, par le biais du Transfert canadien en matière de santé. Un récent sondage révèle d'ailleurs que 85 % des Canadiens appuient cette demande. Une telle augmentation aidera à soutenir les investissements en santé effectués dans des domaines prioritaires pour l'ensemble des Canadiens tels que les soins de longue durée, la santé mentale et le traitement des dépendances ainsi que l'accès aux soins de santé de première ligne. Les Canadiens nous ont dit que les soins de santé sont l'un des enjeux les plus importants auxquels est confronté le Canada à l'heure actuelle. En outre, 78 % des Canadiens jugent que pour réaliser des améliorations à long terme en matière de soins de santé, le financement fédéral doit être durable et maintenu au fil du temps.

Les répercussions de la pandémie rendent encore plus urgent le besoin de s'attaquer à l'amélioration et à la viabilité de nos systèmes de santé. Les provinces et les territoires investissement déjà de manière importante en ce sens. Les premiers ministres des provinces et des territoires invitent leur homologue fédéral à travailler avec eux et à entamer sans plus attendre les négociations afin qu'un Accord des premiers ministres sur le financement durable des soins de santé puisse être finalisé au cours des prochaines semaines.

Au cours des deux dernières années, les premiers ministres ont démontré qu'en travaillant de concert, ils sont en mesure d'obtenir des résultats pour les Canadiens. Les premiers ministres des provinces et des territoires souhaitent appliquer la même approche afin de s'assurer que les systèmes de santé au Canada demeurent viables pour les générations à venir.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

Communiqué envoyé le 4 février 2022 à 16:58 et diffusé par :