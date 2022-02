Parexel élargit son partenariat stratégique avec Medidata en vue d'améliorer la distribution d'essais cliniques décentralisés





Medidata, une société de Dassault Systèmes, a annoncé aujourd'hui que Parexel, une organisation de recherche clinique (CRO) de premier plan orientée vers le développement et la distribution de nouvelles thérapies innovantes visant à améliorer la santé des patients, prolonge leur partenariat stratégique mondial de 15 ans. Ce partenariat s'appuie sur la relation de confiance entre les deux sociétés et vise à initier une nouvelle ère de technologie d'essais cliniques décentralisés (DCT) dans le secteur des sciences de la vie.

« La priorité de Parexel est de proposer des solutions orientées patient qui améliorent l'expérience des essais cliniques et rendent la participation plus accessible », a déclaré Clare Grace, Ph.D., Chief Patient Officer chez Parexel. « Les technologies DCT de Medidata offrent un soutien accru à nos activités sur un marché où près de 75 % des propositions présentent au moins un modèle d'essai hybride. Nous sommes heureux de nous associer à eux alors que nous continuons à élargir nos offres dans ce domaine ».

Anthony Costello, CEO de Patient Cloud chez Medidata, a ajouté : « La pandémie de COVID-19 nous a montré que nous pouvons nous servir des technologies DCT pour accélérer et optimiser l'ensemble du processus d'essais cliniques. La relation avec Parexel représente une excellente occasion de redéfinir pour toujours l'expérience patient et les délais de développement de nouveaux médicaments et vaccins ».

Parexel participe également au programme DCT Early Adopter de Medidata en se servant de sa plateforme unifiée, le portail patient myMedidata de Sensor Cloud et du programme exclusif de Medidata, Patient Centricity by Design. Parexel donne un retour d'information et des idées pour veiller à ce que le portail réponde aux besoins des patients, des sites et des sponsors. Avec myMedidata, les patients peuvent accéder virtuellement à tous leurs besoins en matière d'essais cliniques sur un seul portail Web sans être obligés d'utiliser des périphériques gérés, ce qui améliore l'expérience des essais cliniques.

Medidata est une filiale à 100 % de Dassault Systèmes qui, avec sa plateforme 3DEXPERIENCE, se positionne en leader de la transformation numérique des sciences de la vie à l'ère de la médecine personnalisée avec la première plateforme scientifique et commerciale de bout en bout, et couvre les étapes allant de la recherche à la commercialisation.

Medidata se positionne en leader de la transformation numérique des sciences de la vie, créant de l'espoir pour des millions de patients. Medidata contribue à fournir des preuves et des informations qui permettent aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostic, ainsi qu'aux chercheurs universitaires d'accélérer la création de valeur, de minimiser les risques et d'optimiser les résultats. Plus d'un million d'utilisateurs enregistrés chez plus de 1 900 clients et partenaires accèdent à la plateforme la plus fiable au monde en matière de développement clinique, de données commerciales et de monde réel. Le siège social de Medidata, une société de Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), se trouve à New York et possède des bureaux dans le monde entier pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients. En savoir plus à l'adresse www.medidata.com et suivez-nous sur @Medidata.

La société 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes est un catalyseur du progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux individus des environnements virtuels 3D collaboratifs pour pouvoir imaginer des innovations durables. En créant des expériences jumelles virtuelles du monde réel grâce à notre plateforme et nos applications 3DEXPERIENCE, nos clients repoussent les frontières de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Dassault Systèmes apporte de la valeur à plus de 290 000 clients d'entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs, dans plus de 140 pays. Pour de plus amples informations, consultez le site Web www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, une « société européenne » française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440), ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

