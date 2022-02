DirectMed Parts & Service s'étend à l'international et annonce un partenariat avec LBN Medical





DirectMed Parts & Service (« DirectMed »), société de portefeuille détenue par NMS Capital (« NMS »), a annoncé ce jour l'acquisition de LBN Medical (« LBN » ou « la société »). Les termes de la transaction n'ont pas été communiqués.

LBN a son siège à Aalborg, au Danemark. Ce leader de la revente d'équipements d'imagerie diagnostique du marché de l'après-vente est au service de clients du monde entier. LBN fournit des systèmes complets ainsi que des pièces de rechange couvrant plus de quinze marques, y compris de grands fabricants d'équipements d'origine comme Canon, GE, Hologic, Siemens et Philips. Créée en 2003 par son PDG Lars Braun Nielsen, la société a depuis lors prospéré et compte désormais plus de 50 employés dans ses locaux basés au Danemark et en Égypte.

Selon Lars Braun Nielsen, fondateur et PDG de LBN, « Brad et l'équipe de DirectMed ont exposé leur mission de prolonger la durée de vie de l'équipement d'imagerie médicale afin d'améliorer l'accès, de réduire les déchets et d'abaisser les coûts des soins de santé. Nous sommes ravis de rejoindre ces efforts, et d'oeuvrer avec l'équipe de DirectMed et NMS pour accélérer notre croissance. Ce partenariat avec DirectMed fournit à LBN de précieuses ressources pour assurer un niveau de service et d'expertise encore plus élevé pour nos clients, y compris un choix de pièces de rechange plus large et une assistance technique plus poussée. »

« Nous connaissons LBN Medical depuis plusieurs années, et sommes convaincus qu'il était logique de conclure ce partenariat afin que DirectMed puisse étendre son activité de vente de pièces de rechange en dehors de l'Amérique du Nord. Leur équipe de distribution, qui parle 21 langues, a déjà réalisé des ventes dans plus de 60 pays, et emploie des experts dans sept modalités, vient parfaitement compléter notre activité », a déclaré Brad de Koning, PDG de DirectMed. « L'acquisition de LBN Medical marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour DirectMed, avec l'ajout de ventes de systèmes pour notre clientèle, ainsi que pour LBN Medical, qui va désormais stocker et avoir accès à plus de 10 000 références de pièces de rechange, un réel soutien. »

Selon David Peterson, directeur général de NMS, « depuis le début de notre partenariat avec l'équipe de DirectMed en juin 2021, l'une de nos principales priorités a été d'étendre notre couverture géographique. Les fournisseurs du monde entier sont en recherche constante de solutions rentables pour acquérir et entretenir leur équipement à mesure qu'ils développement leur activité. L'alliance formée par DirectMed et LBN répond précisément à ce besoin sur ce segment de marché. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de LBN pour la prochaine phase de notre expansion et de tirer parti de l'expérience de DirectMed en pièces de rechange et en services de réparation afin d'accélérer notre croissance mondiale. »

Sur le plan juridique, DirectMed a pris conseil auprès d'Accura et de Greenberg Traurig.

À propos de LBN :

LBN Medical est un leader de la revente d'équipements d'imagerie diagnostique du marché de l'après-vente au service de clients du monde entier. LBN fournit des équipements et des pièces de rechange couvrant plus de quinze marques, y compris de grands fabricants d'équipements d'origine comme Canon, GE, Siemens et Philips. Créée en 2003 par son PDG Lars Braun Nielsen, la société a depuis lors prospéré et compte désormais plus de 50 employés dans ses locaux basés au Danemark et en Égypte. Pour de plus amples informations sur LBN, visitez le site Internet de l'entreprise à l'adresse LBNmedical.com.

À propos de DirectMed :

DirectMed Parts & Service est le plus important fournisseur indépendant de pièces de rechange de systèmes d'imagerie diagnostique, spécialisé dans les équipements d'IRM et de TDM avec plus de 60 000 pièces de rechange en stock. Société certifiée ISO 13485, DirectMed répare, entretient et vend des pièces de rechange GE, Siemens et Philips à des acteurs du secteur de la santé, à des centres d'imagerie et à des entreprises de services indépendantes du monde entier. Pour de plus amples informations sur DirectMed, visitez le site Internet de l'entreprise à l'adresse directmedparts.com.

À propos de NMS Capital :

NMS Capital est une société d'investissement privé dont le siège se trouve à New York. Elle se spécialise dans les prises de participation stratégiques et les rachats par emprunt d'entreprises du marché intermédiaire inférieur. La société est née de la scission d'un groupe de sociétés de portefeuille de la division de banque d'affaires de Goldman Sachs. NMS se concentre sur des entreprises basées aux États-Unis positionnées pour bénéficier de tendances de croissance durable, avec un intérêt particulier pour les services aux entreprises et les services de soins de santé. Pour de plus amples informations sur NMS, visitez le site Internet de l'entreprise à l'adresse nms-capital.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 février 2022 à 15:50 et diffusé par :