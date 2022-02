L'AIEQ se réjouit du dépôt du projet de loi no 12 visant à favoriser l'achat local





MONTRÉAL, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) est en faveur du projet de loi no 12 visant à promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics, déposé par la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel.

Selon Denis Tremblay, PDG de l'AIEQ, « Il s'agit d'une excellente initiative du gouvernement du Québec, qui est de nature à donner un meilleur accès aux marchés publics, aux PME et aux entreprises du Québec, dont plusieurs opèrent en région. L'écosystème d'entreprises que l'AIEQ représente est un pilier important de l'économie du Québec et constitue un secteur d'activité en pleine expansion dans le contexte de la transition énergétique. Il contribue aussi de façon significative aux exportations manufacturières du Québec. L'AIEQ est satisfaite que l'intention de ce projet de loi ne vise pas à devenir plus protectionniste, mais bien à donner une meilleure place à l'innovation et à la production locale dans une perspective de développement du potentiel d'entreprises d'ici. »

Enfin, la reconnaissance du contenu vert des produits fabriqués au Québec avec de l'énergie propre est une excellente idée, qui ouvrira de belles opportunités au Québec et ailleurs.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63?000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

Par ses nombreuses initiatives, l'AIEQ favorise un climat d'affaires propice à la transition énergétique et à la croissance de l'écosystème de l'industrie électrique du Québec. Elle fait valoir auprès des grands décideurs l'importance de notre secteur économique et la nécessité de poursuivre les investissements et l'innovation dans les infrastructures électriques dans le monde.

