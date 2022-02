Neolith présente ses innovations, ses plans de croissance et sa nouvelle identité de marque au salon KBIS 2022





Neolith, le chef de file mondial de la pierre frittée, est prêt à se mettre de l'avant lors du KBIS 2022 au Orange County Convention Center à Orlando, en Floride, du 8 au 10 février. S'inspirant de sa nouvelle plateforme de marque axée sur le consommateur, touch.feel.live, Neolith donnera vie aux expériences de sa marque grâce à des espaces uniques.

« C'est notre stand le plus époustouflant et le plus élaboré depuis que nous avons commencé à servir le marché nord-américain en 2011 », déclare James Amendola, vice-président directeur de Neolith en Amérique du Nord. « Et le moment ne pourrait être mieux choisi. Nous sortons de notre meilleure année en termes de ventes, d'innovation et de collaboration. Et nous sommes ravis de présenter certaines des innovations que nous avons récemment lancées ainsi que nos plans ambitieux pour 2022 ».

Le stand Neolith de 2 400 pieds carrés rend hommage à l'expansion et aux investissements récents de l'entreprise aux États-Unis, qui comprend le nouveau siège social nord-américain de l'entreprise. Neolith présentera également sa nouvelle collection, composée de huit designs exclusivement conçus pour le marché américain, judicieusement nommée The New Classtone Collection.

« Nous sommes axés sur la poursuite de notre performance et de notre expansion en Amérique du Nord », déclare José Luis Ramon, PDG de Neolith. « Nous sommes plus que jamais centrés sur le consommateur, comme en témoigne The New Classtone Collection, élaborée en étroite consultation avec nos consommateurs nord-américains et notre vaste réseau d'architectes et de designers qui se tournent de plus en plus vers la pierre frittée pour son rendement accru et sa facilité d'utilisation ».

Tel qu'annoncé récemment, Neolith présentera également au salon KBIS son tout nouveau positionnement, beaucoup plus inspirant, émotionnel et proche de l'identité. Son nouveau slogan « touch.feel.live » est une véritable déclaration de principes visant à inspirer la création de solutions uniques pour l'intérieur et l'extérieur, grâce à l'équilibre parfait entre fonctionnalité et design qui a toujours fait sa réputation.

Le stand Neolith est situé au W101 dans le West Concourse de l'Orange County Convention Center. Le plus grand salon professionnel de son genre en Amérique du Nord, le salon KBIS attire des personnes de tous les secteurs de la construction, de l'architecture et du design.

Neolith est l'une des entreprises les plus récompensées du secteur, ayant obtenu les plus grands honneurs auprès de plus de 50 groupes prestigieux, notamment A'design Award, Red Dot et Muuuzz Award.

Découvrez le tout nouveau Neolith à www.neolith.com.

À propos de Neolith

Créée en 2009, Neolith est la marque chef de file du marché mondial de la pierre frittée. Surface architecturale révolutionnaire et innovante dotée de caractéristiques techniques supérieures, Neolith est fabriquée à partir de matières premières 100 % naturelles et conçue pour répondre aux besoins les plus exigeants des mondes de l'architecture et de la décoration intérieure.

Réputée pour sa qualité, sa polyvalence, sa solidité, son élégance et son style, ainsi que pour son aspect pratique et sa durabilité, Neolith est fière d'être la première entreprise carboneutre de son secteur.

