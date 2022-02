Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour célébrer l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver





MONTRÉAL, le 4 févr. 2022 /CNW/ - Ce soir, du coucher du soleil à 1 heure, le pont Samuel-De Champlain s'habillera aux couleurs du drapeau canadien pour souligner l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2022.

Cette illumination spéciale reflète notre appui à tous les athlètes, entraîneurs et membres de l'Équipe olympique canadienne qui participent aux jeux d'hiver. Leur résilience et leur détermination face aux nombreux défis entraînés par la pandémie ne cessent d'inspirer tous les Canadiens et Canadiennes.

