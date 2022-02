Investissements majeurs dans la gestion de l'eau à Longueuil : la Ville amorce des travaux au Centre d'épuration Rive-Sud





LONGUEUIL, QC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Longueuil agit de façon proactive en investissant massivement dans la gestion de l'eau. En effet, elle injectera 101 M$ au cours des trois prochaines années pour moderniser les installations d'eau potable et d'eaux usées situées sur le territoire de l'agglomération. Ces investissements font partie de la Stratégie de l'eau 2020-2030 et visent notamment à améliorer la fiabilité et la performance environnementale de ses installations.

« Les investissements dans les infrastructures de la gestion de l'eau sont prioritaires et doivent être récurrents si l'on veut mieux protéger nos ressources et l'environnement. En tout, ce sont 600 M$ sur 10 ans qui devront être investis pour moderniser les infrastructures et les équipements d'eau potable et d'eaux usées sur le territoire de l'agglomération. C'est un pas dans la bonne direction aujourd'hui, mais beaucoup reste à faire. Je m'engage à travailler de pair avec les mairesses de Brossard et de Saint-Lambert ainsi qu'avec le maire de Boucherville, les villes de l'agglomération de Longueuil liées au réseau, dont je salue le soutien dans le dossier. J'ai aussi déjà amorcé les représentations nécessaires auprès des autres paliers de gouvernement, car des investissements majeurs devront également être prévus par Québec et Ottawa afin de contribuer à la réfection et à l'amélioration de nos infrastructures de traitement des eaux, dans le but d'améliorer notre bilan environnemental. Nous devons tous nous engager à protéger notre ressource collective la plus précieuse : l'eau », a affirmé la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Des travaux à l'usine d'épuration des eaux usées

Parmi les investissements, un montant de 38 M$ servira à moderniser les équipements de traitement des eaux usées au cours des trois prochaines années, dont 31 M$ seulement au Centre d'épuration Rive-Sud (CERS). À noter que cette usine, située sur l'Île Charron, assainit les eaux usées des villes de Boucherville, Brossard, Longueuil et Saint-Lambert dont la population totalise plus de 400 000 personnes.

Parmi les travaux prévus cette année, il y a le remplacement d'équipements de prétraitement des eaux usées pour un montant de 3,8 M$, soit le remplacement des trois dégrilleurs. La première phase des travaux aura lieu du 7 au 21 février. Les phases subséquentes sont prévues plus tard en 2022.

Des mesures en place pour réduire les risques de surverse

Le CERS est muni de trois dégrilleurs. Ces équipements, qui interceptent les gros débris dans les eaux usées, ont été installés lors de la mise en service de l'usine en 1992 et sont arrivés à la fin de leur vie utile. Il faut donc les remplacer un à un.

À compter du 7 février, et pendant deux semaines, la Ville procédera au remplacement du premier dégrilleur. Dans l'intervalle, l'usine fonctionnera donc avec deux dégrilleurs sur trois. Ces deux équipements sont suffisants pour traiter la quantité d'eaux usées qui arrive à l'usine en temps sec (en dehors des périodes de redoux, de fontes des neiges ou de pluies abondantes).

La Ville a mis toutes les mesures en place pour minimiser les risques de surverse d'eaux usées au fleuve. Ainsi, les travaux seront effectués en continu pour réduire le temps d'arrêt de l'équipement à remplacer. De plus, les travaux seront réalisés en période hivernale, alors que les fortes pluies et la fonte des neiges se font plus rares, réduisant considérablement les risques de surverse ou de débordement.

La Ville a obtenu l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour procéder aux travaux et a reçu de ce même ministère le certificat d'autorisation advenant une surverse au fleuve. Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont également été consultés pour assurer la conformité des travaux.

Des travaux sans conséquence sur l'eau potable

Il est important de souligner que ces travaux n'affecteront pas le traitement de l'eau potable, laquelle est produite à partir des autres usines de filtration des eaux du territoire. La qualité de l'eau potable demeurera intacte et propre à la consommation. Aucune coupure d'eau ou interruption de service n'est nécessaire pour réaliser ces travaux.

Un appel à la population : chaque geste compte!

« En tant que présidente du comité exécutif de l'agglomération, je nous invite, citoyennes et citoyens de Longueuil, Brossard, Boucherville et Saint-Lambert, ainsi que celles et ceux qui travaillent sur le territoire de nos villes, à faire notre part pour minimiser les risques de surverse au fleuve, par exemple en diminuant la fréquence de l'utilisation de la laveuse ou du lave-vaisselle. En utilisant une plus petite quantité d'eau, nous contribuerons à réduire de façon conséquente la quantité devant transiter par le centre d'épuration. Les surverses étant dommageables parce qu'elles entraînent la contamination du fleuve avec des déchets et des coliformes fécaux, nous avons toutes et tous un rôle à jouer en prévention », a rappelé la mairesse Catherine Fournier.

Nous invitons la population à consulter le site Internet et la page Facebook de la Ville pour connaître toutes les informations entourant les investissements requis, les travaux à venir et la campagne d'information.

Un peu d'histoire

Mentionnons que les risques de surverse sont, d'une part, liés à la conception même de l'usine de traitement construite par le gouvernement du Québec, il y a trente ans. Sa capacité s'en trouve limitée pour faire face à de fortes pluies. D'autre part, une grande partie du territoire a été construit à une époque où les égouts sanitaires et pluviaux étaient combinés, ce qui accroit le volume d'eau se rendant à l'usine en temps de pluie ou de fonte. Un programme plus étendu de subventions gouvernementales des infrastructures permettrait à des agglomérations comme Longueuil d'être plus performantes et de contribuer davantage à l'amélioration globale de la qualité de l'eau qui retourne dans les cours d'eau du Québec.

