Désengagement judiciaire de la CDPDJ : la CAQ doit prendre action de toute urgence, réclame l'opposition officielle





QUÉBEC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le délestage judiciaire actuellement opéré par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) laisse des enfants sans protection dans les cas où leurs droits doivent être défendus par ce chien de garde, déplore la porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse, Mme Kathleen Weil.

La députée de Notre-Dame-de-Grâce demande au ministre d'intervenir rapidement pour s'assurer que nos enfants jouissent d'une protection à toute épreuve et que la CDPDJ assume pleinement son rôle en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, soit d'assurer la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion de ses droits.

Par ailleurs, cette dernière reproche au gouvernement caquiste de ne pas avoir retenu dans le projet de loi 15, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives, une des recommandations phares du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, soit de créer un poste de Commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Pour Mme Weil, il est impératif de mettre sur pied une autorité indépendante qui veille exclusivement sur les droits des enfants qui, trop souvent, se retrouvent sans recours. Le ministre s'est dit ouvert à bonifier le projet de loi. De toute évidence, il faudra y apporter des amendements afin d'instaurer ce poste de Commissaire.

« Je suis très inquiète. Les cas se multiplient et même les juges dénoncent le désengagement de la CDPDJ au moment de rendre leur jugement. Il y a véritablement urgence d'agir pour nos enfants. »

-Kathleen Weil, porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse

