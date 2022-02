Note à l'intention des journalistes - Commission des pertes massives - Information à l'intention des médias concernant les procédures à venir relatives aux pertes massives subies en avril 2020 en Nouvelle-Écosse





TRURO, NS et HALIFAX, NS, le 4 févr. 2022 /CNW/ - La Commission des pertes massives (« la Commission ») invite les représentantes et représentants des médias à s'inscrire à sa liste de diffusion par courriel destinée aux médias. La Commission se servira de cette liste pour diffuser des informations et des nouvelles importantes sur ses travaux :

Marche à suivre pour demander une accréditation de média

Communiqués de presse

Invitations à des séances d'information des médias

Informations sur les procédures publiques commençant le 22 février prochain

Informations relatives à la COVID-19

Nouvelles des travaux

Et plus encore

Pour vous inscrire à la liste de diffusion destinée aux médias, veuillez nous envoyer votre nom, le nom du média que vous représentez, votre numéro de téléphone et votre adresse de courriel à l'adresse media@commissiondespertesmassives.ca.

À propos de la Commission des pertes massives : La Commission sur la tragédie survenue en avril 2020 en Nouvelle-Écosse (la « Commission des pertes massives ») est une enquête publique indépendante créée pour examiner les événements qui ont eu lieu les 18 et 19 avril 2020 en Nouvelle-Écosse et pour formuler des recommandations utiles afin de contribuer à accroître la sécurité des collectivités à l'avenir. Pour plus d'information, consultez le site https://commissiondespertesmassives.ca/.

