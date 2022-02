Invitation aux médias - L'honorable Pascale St-Onge annoncera un appui du gouvernement du Canada à Sherbrooke OEM





SHERBROOKE, QC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance de Sherbrooke OEM ltée, une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l'intégration d'équipements de recyclage sur mesure.

La ministre sera accompagnée pour l'occasion d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Date :

7 février 2022

Heure :

10 h

Endroit :

Le point de presse se tiendra en ligne via la plateforme Zoom.

Les journalistes doivent obligatoirement confirmer leur participation en s'inscrivant à l'adresse suivante : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_STloraNyTtu6t_CSzXhhRw. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 4 février 2022 à 10:48 et diffusé par :