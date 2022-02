L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - ROK

Reprise des négociations pour : Société : ROK Resources Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : ROK Les titres : Oui Reprise (HE) : 10 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard...

Reprise des négociations pour : Société : Alaris Equity Partners Income Trust Symbole TSX : AD.DB.A Les titres : Non Reprise : 10 h 15 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre...

Dans une décision sans précédent aux Îles-de-la-Madeleine, la juge Myriam Bédard du Tribunal administratif du travail a donné gain de cause à la CSN contre la Résidence Plaisance des Îles. En condamnant l'Employeur sur toute la ligne, cette décision...

Reprise des négociations pour : Société : Exro Technologies Inc. Symbole TSX : EXRO.WT Les titres : No Reprise : 9 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...

Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de réseaux de traitement des eaux usées, une bonne gestion des actifs est essentielle pour bâtir des collectivités plus fortes. Les municipalités de toutes tailles ont besoin d'outils et de ressources pour...