Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans des infrastructures d'approvisionnement en eau pour aider à lever et à prévenir les avis d'ébullition de l'eau dans les collectivités rurales

SAINT-HILAIRE et TIDE HEAD, NB, le 4 févr. 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de systèmes d'approvisionnement en eau, il est essentiel de disposer d'infrastructures solides pour renforcer les collectivités. Les investissements dans des services d'aqueduc plus sûrs et plus efficaces contribuent à maintenir nos collectivités en santé, vertes et durables.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 2,2 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau dans deux collectivités rurales du Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV). Tandis que le Canada se dirige vers une reprise solide, ces projets aideront les collectivités à demeurer des endroits où il fait bon vivre, travailler et s'amuser, et permettront d'assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Grâce au financement du VIV :

Le village de Saint-Hilaire bénéficiera d'un meilleur accès à l'eau potable grâce au forage de trois ou quatre puits d'exploration, à la construction de un à trois nouveaux puits, ainsi qu'à l'excavation du sol afin de relier les nouveaux puits à une station de pompage existante. Une fois achevé, ce projet permettra à la collectivité de répondre à la demande de consommation d'eau et de lever un avis d'ébullition de l'eau.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures sont des investissements dans des collectivités fortes et saines. Ces projets permettront de lever et de prévenir les avis d'ébullition de l'eau à l'avenir, de manière à donner aux résidents une tranquillité d'esprit puisqu'ils sauront que leur eau potable est propre et salubre. En investissant dans d'importants projets locaux comme ceux-ci, on s'assure que les familles, les résidents et les entreprises du Nouveau-Brunswick disposent des infrastructures dont ils ont besoin pour se développer et prospérer. ».

René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant dans les infrastructures vertes de nos collectivités, nous fournissons aux résidents une source d'eau potable sûre et fiable. La création de collectivités dynamiques est l'une des principales priorités de notre gouvernement. Tandis que notre province se remet socialement et économiquement de la pandémie de COVID-19, des collectivités fortes seront le fondement de notre croissance future. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Tout d'abord, je tiens à remercier les citoyens de Saint-Hilaire et la direction du Centre correctionnel régional de Madawaska pour leur patience et leur compréhension. Il n'est pas facile d'être privé d'eau potable pendant une si longue période. Je remercie les deux ordres de gouvernement pour leur soutien financier. Avec cette annonce, nous espérons pouvoir commencer les travaux le plus tôt possible afin de respecter le délai fixé par la collectivité et ainsi terminer les travaux en juillet 2022. »

Jean-Pierre Ouellet, maire de Haut-Madawaska

« Nous sommes très heureux que les deux ordres de gouvernement se soient unis pour financer l'amélioration de nos infrastructures d'approvisionnement en eau et d'égout. Cela permettra de développer de nombreux acres de terrains adjacents en les raccordant à ces infrastructures modernes et de qualité. »

Allan Dickson, maire de Tide Head

Faits en bref

Au cours des 6 dernières années, plus de 26 milliards de dollars du plan Investir dans le Canada ont servi à financer des projets d'infrastructure verte qui ont permis de fournir de l'eau saine et de l'air pur, ainsi que de bâtir des collectivités plus vertes.

ont servi à financer des projets d'infrastructure verte qui ont permis de fournir de l'eau saine et de l'air pur, ainsi que de bâtir des collectivités plus vertes. Le gouvernement du Canada a investi plus de 680 millions de dollars dans plus de 440 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 680 millions de dollars dans plus de 440 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

