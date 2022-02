Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2022





OTTAWA, ON, le 4 févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2022 :

« Nous marquons aujourd'hui le début des Jeux olympiques d'hiver de 2022. Cet événement nous offre l'occasion de célébrer la détermination, le travail acharné et l'esprit sportif des athlètes du Canada et du monde entier.

« Au cours des deux prochaines semaines, les 215 athlètes d'Équipe Canada participeront avec audace et courage à 15 épreuves sportives afin de laisser leur marque dans l'histoire olympique. Issus des quatre coins du pays, ils représentent la diversité dont le Canada est si fier. Ils nous rappellent aussi que l'excellence n'est pas limitée par l'âge, les origines ou la géographie et qu'elle peut venir de n'importe où.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nos athlètes ont surmonté de nombreux obstacles éprouvants pour leur santé physique et mentale, notamment l'incertitude entourant leur plan d'entraînement et les compétitions à venir. Malgré ces difficultés, ils n'ont jamais cessé d'incarner les valeurs canadiennes et olympiques de courage, de détermination et d'intégrité. J'espère que leur persévérance, leur résilience et leurs performances lors de ces Jeux olympiques sauront inspirer une nouvelle génération de Canadiens à faire du sport et à être actifs physiquement.

« Sur la scène internationale, le Canada plaide d'une voix forte pour la protection et la promotion des droits de la personne. Nous restons profondément préoccupés par les rapports de violations des droits de la personne en Chine, y compris en ce qui a trait à la persécution des Ouïghours. Par conséquent, le Canada n'envoie aucune représentation diplomatique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022. Malgré cela, nous soutenons de tout coeur les athlètes d'Équipe Canada qui vont compétitionner sur la scène mondiale.

« Au nom de tous les Canadiens, je souhaite bonne chance à nos athlètes. Nous allons tous encourager notre Équipe Canada et je sais que vous allez nous rendre fiers! »

