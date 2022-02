Près de 550?000 $ pour le rayonnement des cultures autochtones





QUÉBEC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, annoncent un investissement de près de 550?000 $ visant à promouvoir les cultures et les langues autochtones. Ce sont 29 projets, issus des communautés de 11 régions du Québec, qui profiteront de cette enveloppe gouvernementale.

Ce nouveau financement a pour but d'accroître l'offre d'activités, de services et de biens pouvant contribuer au renforcement, au développement et au rayonnement des cultures autochtones. Les sommes sont octroyées directement à des organismes autochtones ou à des conseils de bande.

Rappelons que la ministre de la Culture et des Communications a créé ce programme en 2019. La nouvelle annonce porte à plus de 1,1 M$ les investissements du Ministère dans le cadre du programme Aide aux projets pour les Autochtones.

Citations

«?Le développement culturel est indissociable du développement social. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à mettre en valeur le dynamisme des cultures et des langues autochtones. Nous avons créé ce programme pour répondre aux besoins exprimés localement, par chacune des communautés autochtones du Québec. Ces sommes permettent de faire rayonner les arts et les cultures autochtones et tous les Québécois en bénéficient! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?La diversité et la qualité des projets retenus reflètent la grande richesse et la diversité des cultures autochtones. Certaines initiatives contribuent au rayonnement et à la promotion des langues autochtones dans l'intérêt des générations futures. J'ai espoir que ces initiatives inspireront plusieurs autres projets porteurs. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants

Les sommes sont accordées dans le cadre du programme Aide aux projets pour les Autochtones.

Ce dernier s'inscrit dans les orientations du Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits

Le programme comporte trois volets :

Médias autochtones;



Projets culturels pour les jeunes d'âge scolaire;



Langues autochtones.

L'appel de projets 2021 a été ouvert du 21 juin au 27 septembre, permettant d'octroyer 542?110 $ à 29 projets provenant de 11 régions administratives.

Pour l'année 2020-2021, le ministère de la Culture et des Communications a attribué 600?342 $ à 32 projets.

Lien connexe

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec



Culture Québec (@MCCQuebec) / Twitter

Culture et Communications Québec | Facebook

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 4 février 2022 à 07:56 et diffusé par :