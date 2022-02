/R E P R I S E -- Examens de conduite théorique et pratique - Une unité mobile sera bientôt à Havre-Saint-Pierre/





SAGUENAY, QC, le 7 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Havre-Saint-Pierre et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer les examens. Il sera également possible d'effectuer un renouvellement, un remplacement ou toute autre opération relative au permis de conduire

L'unité mobile sera sur place selon l'horaire suivant si la demande le justifie :

Dates : Mardi 8 février 2022

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30





Mercredi 9 février 2022

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (si nécessaire)



Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb

1168, rue de l'Escale

Havre-Saint-Pierre (Québec)

Afin d'assurer un meilleur service, la SAAQ invite la population à prendre rendez-vous en composant sans frais le 1 888 667-8687, entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi. Il est important de noter que le port du couvre-visage et le lavage des mains sont obligatoires lorsque vous vous présentez sur place. Concernant l'examen pratique, sachez que la désinfection à l'intérieur du véhicule sera effectuée avant et après chaque examen et que le port du masque est obligatoire.

Notez qu'il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais de 23,40 $ s'appliqueront.

Par ailleurs, il est aussi possible d'obtenir, sur rendez-vous uniquement, les services liés à l'évaluation des conducteurs (examens théorique et pratique) au Centre de services de Sept?Îles, situé au 280, avenue Arnaud.

