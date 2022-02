Les vidéos de voyage des utilisateurs de Huawei vues 6 millions de fois sur Instagram





LONDON, 4 février 2022 /PRNewswire/ -- Il y a quelques jours, un groupe d'utilisateurs de Huawei populaires et influents nous a montré comment explorer le monde avec les applications Petal Maps et Petal Search. L'objectif était simple : créer et filmer un Petal Journey unique, et laisser libre cours à sa créativité ! Certains influenceurs sont même allés plus loin, et ont utilisé l'application Petal Clip pour monter leurs vidéos.

Un groupe de 33 instagrammeurs expérimentés, originaires de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de Pologne, de Roumanie et de Turquie, a été invité à se joindre à l'aventure. Équipés de leurs téléphones Huawei, ils ont créé des Reels et des Stories Instagram pour générer de l'engagement. Le contenu vidéo montre comment les applications Petal Maps et Search peuvent vous être utiles, où que vous soyez. Qu'il s'agisse de trouver une boutique de vêtements vintages à Milan, de visiter Berlin ou de faire du camping en Turquie, les services Petal sont là pour vous guider. Les vidéos ont été visionnées par près de 6 millions d'utilisateurs sur Instagram... qui n'aime pas les beaux voyages ?

Si chacun des influenceurs a montré un style de vie différent, leurs Petal Journeys avaient un point commun. Ces applications se sont avérées très pratiques pour la vie quotidienne. Que vous soyez une fashionista, un routard ou un parent occupé (ou tout cela à la fois !), vous leur trouverez une utilité. Vous avez besoin de trouver un restaurant pour ce soir ? Utilisez Petal Search ! Vous avez besoin d'inspiration pour savoir comment vous habiller ? Utilisez Petal Search ! Vous avez besoin de savoir comment vous rendre quelque part en évitant les embouteillages ? Utilisez Petal Map !

Tout comme les instagrammeurs, vous pouvez profiter de la gamme complète de fonctionnalités offertes par Petal Maps et Petal Search. Planification d'itinéraire en temps réel, cartes hors ligne, services à proximité et recherche visuelle : autant de services qui s'avèrent particulièrement appréciables pour les visites touristiques, enregistrer un repère, et même pour le shopping. Que vous habitiez dans une grande ville ou que vous vous trouviez au milieu de nulle part, ces applications sont là pour vous aider.

Petal Maps et Petal Search sont conçus pour les utilisateurs, alors pourquoi ne pas les essayer dès aujourd'hui ?

