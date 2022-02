Journée mondiale contre le cancer - La Coalition Priorité Cancer mobilise tout le secteur de la santé pour doter le Québec d'un plan de lutte contre le cancer





QUÉBEC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, la Coalition Priorité Cancer au Québec annonce qu'elle tiendra des états généraux sur la lutte contre le cancer le 2 mai 2022, au palais des congrès de Montréal. L'objectif de cette réflexion collective sera de faire un portrait complet des défis et des solutions à déployer pour faire des gains majeurs dans ce combat collectif, au Québec. La Coalition appelle donc tout le secteur de la santé au Québec à la réflexion, afin de jeter les bases d'un véritable plan de lutte contre le cancer au Québec.

La lutte contre le cancer au Québec dans un état inquiétant

La Coalition dresse un portrait alarmant de l'état de la lutte contre le cancer : le système de santé québécois s'est révélé fragile, vulnérable et incapable de répondre aux besoins en contexte de pandémie. La crise du délestage, subie deux fois plutôt qu'une dans les derniers mois, aura impacté des milliers de Québécois atteints de cancer. C'est un épisode sombre que nous ne devons plus jamais revivre.

La Coalition souligne que cette situation n'est pas seulement contextuelle. Le réseau de la santé est maintenu depuis des années dans un état d'insuffisance latente. Pour tous les Québécois qui recevront un jour un diagnostic de cancer, il faut mettre fin une bonne fois pour toutes à cette crise perpétuelle.

Des états généraux pour définir un plan de lutte contre le cancer

Les états généraux permettront de cibler les meilleurs moyens de remettre le patient et la lutte contre le cancer au coeur des décisions du réseau de la santé. La Coalition souhaitera mettre l'accent sur le développement d'une approche préventive, axée sur la santé plutôt que sur la maladie, en remplacement de l'approche réactive (souvent tardive) actuelle, beaucoup plus coûteuse sur tous les plans. Enfin, la notion d'équité dans l'accessibilité aux soins de santé sera étudiée en examinant l'approche des décisions de santé publique basées sur la valeur et le partenariat avec le citoyen.

Il s'agira d'un exercice qui n'a pas été mené depuis maintenant 15 ans au Québec, rassemblant les principaux experts en oncologie : professionnels de la santé, chercheurs, cliniciens, mais aussi des personnes touchées par le cancer, des associations de patients, des organismes communautaires et sans but lucratif et autres.

Malgré sa posture critique, la Coalition salue les efforts déployés par le gouvernement et le personnel de la santé pour faire face à la COVID-19 au cours des deux dernières années. Les états généraux viseront à contribuer de manière proactive à ce travail en présentant, à terme, un rapport complet contenant les recommandations d'actions ainsi que les priorités concrètes et consensuelles qui ressortiront des échanges.

Pour des soins plus justes

La Journée mondiale contre le cancer est l'occasion de sensibiliser la population à la maladie et d'encourager la prise d'action collective. En ce sens, la Coalition profite du thème de la journée, « Pour des soins plus justes », pour entamer une réflexion sociale afin que la lutte contre le cancer devienne une priorité sociale, au même titre que la lutte contre la COVID-19.

La Coalition souhaite notamment doter le Québec d'une vision intégrée et à long terme de l'oncologie et assurer une équité régionale dans l'accès aux meilleurs soins et aux meilleurs services de santé. Rappelons que la majorité des autres États du monde occidental et les autres provinces canadiennes ont déjà adoptés de tels plans dans les dernières années.

Citation

«?Lors de la première vague de la COVID-19, ce sont 4100 cancers de moins qu'à l'habitude qui ont été dépistés au Québec. Si notre monde semble avoir arrêté de tourner depuis mars 2020, le cancer lui n'arrête pas sa progression. Chaque année, au moins 22 000 Québécois et Québécoises décèdent du cancer, et trois fois plus sont diagnostiqués. Si nous avons pu mobiliser autant de ressources en réaction à la pandémie, que serions-nous capables de faire pour vaincre le cancer? Nous ne pouvons attendre que la pandémie soit terminée pour nous pencher sur le renforcement du réseau de la santé. Nous allons donc de l'avant avec l'organisation des états généraux sur la lutte contre le cancer. Il est temps de se demander ce qu'on doit faire et non ce que l'on peut faire.?»

-- Eva Villalba, directrice générale, Coalition Priorité Cancer

À propos de la Coalition Priorité Cancer au Québec

La Coalition Priorité Cancer au Québec (CPCQ) créé en 2001 pour donner une voix forte aux personnes touchées par le cancer, est un regroupement de plus de 65 OSBL représentant tous les types et phases du cancer, provenant de toutes les régions du Québec, souhaitant améliorer le système de santé au Québec pour le bien des personnes touchées par le cancer. Elle défend, notamment, les droits et les intérêts des patients et des proches aidants. Depuis plus de 20 ans, ses membres partagent la vision d'un Québec en meilleure santé et d'un système centré sur les patients, les survivants et les proches aidants.

