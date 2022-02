Xebec signe un accord d'approvisionnement avec Air Liquide pour des projets d'hélium en Amérique du Nord





Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) («Xebec»), fournisseur mondial de technologies de gaz durables, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui qu'elle a signé un accord pour la distribution exclusive de sa technologie d'adsorption modulée en pression («PSA») à Air Liquide Advanced Technology US, qui fait partie du groupe Air Liquide (EPA : AI), un leader mondial des produits gaziers, des technologies et des services des secteurs industriels et de la santé pour les projets d'hélium en Amérique du Nord.

Ce partenariat permettra aux deux sociétés de combiner leurs technologies exclusives. La robuste plateforme PSA de Xebec sera déployée aux côtés de la technologie de membrane d'Air Liquide pour créer un système à deux étapes qui purifie efficacement l'hélium provenant de sources géologiques.

Cet accord fait suite à deux commandes récentes de PSA pour des projets en Amérique du Nord. Xebec devrait bénéficier de la portée et des ressources qu'offre Air Liquide, l'une des plus grandes entreprises de gaz industriels au monde et un acteur majeur sur le marché de la vente d'équipements de purification de l'hélium en Amérique du Nord.

« Nous sommes ravis de travailler avec Air Liquide en tant que partenaire technologique exclusif pour leurs projets d'hélium en Amérique du Nord», a déclaré Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc. « Ce qui est unique de notre plateforme d'adsorption modulée en pression, c'est qu'elle peut être appliquée à d'autres gaz que l'hydrogène, le gaz naturel renouvelable et le CO2, alors que les clients cherchent à accroître leur efficacité et à réduire leurs émissions.»

« L'hélium est un gaz industriel essentiel utilisé dans les semi-conducteurs, les soins de santé et l'exploration spatiale. Ce partenariat contribuera à répondre à la demande et à assurer la sécurité de l'approvisionnement de ce gaz en Amérique du Nord. En fin de compte, nous nous appuyons sur le succès de notre premier projet en Saskatchewan, la plus grande installation de purification de l'hélium au Canada. Nous attendons avec impatience les nombreux autres projets à venir », a-t-il ajouté.

Miser sur le succès de la plus grande installation de purification d'hélium du Canada en Saskatchewan

Le 27 avril 2021, la plus grande installation de purification d'hélium du Canada, située près de Battle Creek, en Saskatchewan, a ouvert ses portes. L'installation de 32 millions de dollars devrait produire annuellement plus de 50 millions de pieds cubes d'hélium purifié pour la vente commerciale. Xebec a fourni la technologie APS pour ce projet, qui, avec la technologie de membrane d'Air Liquide, a créé une configuration à deux étapes permettant la purification de l'hélium selon la spécification Grade-A (pureté de 99,997 % ou plus).

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions de gaz durables destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L'entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec huit usines de fabrication, treize centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Ces énoncés ont trait à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes de la direction concernant la croissance, les résultats d'exploitation, les performances et les perspectives et opportunités commerciales de la société ou de son secteur d'activité. Les énoncés prospectifs contiennent généralement des mots tels que " croit ", " s'attend ", " anticipe ", " continue ", " pourrait ", " indique ", " planifie ", " sera ", " a l'intention ", " peut ", " projette ", " prévoit ", " ferait " ou des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces mots d'identification. Des exemples de telles déclarations comprennent, sans s'y limiter , déclarations concernant : (i) Xebec bénéficie de l'envergure et des ressources d'Air Liquide pour ses projets d'hélium.

Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le niveau d'activité ou les performances réels de la société soient sensiblement différents des résultats, niveaux d'activité ou performances futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent, en général, les risques liés à la croissance des revenus, aux résultats d'exploitation, à l'industrie et aux produits, à la technologie, à la concurrence, à l'économie, à la suffisance de l'assurance et à d'autres facteurs qui sont discutés plus en détail dans le plus récent rapport de gestion trimestriel (" MD&A ") et dans la notice annuelle de la société déposée sur SEDAR à www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses que la Société juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, des hypothèses sur les tendances dans certains segments du marché, le climat économique en général, le rythme et les résultats du développement technologique, l'identité et les actions prévues des concurrents et des clients, la valeur du dollar canadien et des fluctuations des devises étrangères, les taux d'intérêt, les marges prévues dans le cadre de l'attribution de nouveaux contrats, l'état du carnet de commandes actuel de la société, l'environnement réglementaire, la suffisance des contrôles internes et des contrôles de divulgation, la capacité de la société à intégrer avec succès des entreprises acquises, et l'acquisition et l'intégration d'entreprises à l'avenir. Si ces hypothèses se révèlent inexactes, les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont faits à la date du présent rapport de gestion et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par la présente mise en garde. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs contenus dans le présent document. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

