Violence armée chez les jeunes à Montréal - L'Opposition officielle demande une ligne d'écoute et d'accompagnement





MONTRÉAL, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal demande que la ligne téléphonique d'écoute et d'accompagnement du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) soit également dédiée aux Montréalais touchés par la violence chez les jeunes. Cette demande fait suite aux propositions de la Communauté de citoyens(es) en action contre les criminels violents (CCACV) présentées dans une lettre ouverte le 26 janvier dernier.

« Nous entendons le cri de détresse des parents qui voient leur enfant sombrer dans la criminalité. Nous avons une solution à portée de main, un outil qui répondrait à un manque au niveau des besoins, inciterait les familles à communiquer davantage et augmenterait la prévention », souligne Alba Zúñiga Ramos, conseillère de la Ville du district de Louis-Riel et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de jeunesse.

Cette ressource aurait en effet l'avantage de répondre aux Montréalais qui souhaitent obtenir de l'aide pour un proche, mais qui ne sont pas forcément prêts à contacter le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de peur de la judiciarisation qui peut en découler. Les données scientifiques sur la prévention de la violence démontrent d'ailleurs que l'intervention précoce et la prévention auprès des jeunes, des familles et des établissements scolaires permettent de réduire de manière efficace les risques de crimes violents.

En passant par le CPRMV, la ligne pourra être rapidement mise en place puisque le centre offre déjà une expertise en termes d'accompagnement et un service téléphonique gratuit et confidentiel pour les dossiers reliés à la radicalisation.

« Le Centre possède l'expertise pour livrer ce type de démarche avec des agents communautaires et des travailleurs sociaux formés pour aider les familles à cheminer dans la prévention de la radicalisation. C'est notre rôle en tant que métropole de tout mettre en oeuvre afin d'endiguer au mieux et au plus vite cette vague de violence », ajoute Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville du district Marie-Clarac et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de sécurité publique.

L'Opposition officielle déposera une motion au prochain conseil municipal pour que la Ville de Montréal élargisse le mandat du CPRMV et mette en place une campagne de sensibilisation auprès de la population et des organismes communautaires en vue de faire connaître le service téléphonique.

Les élus d'Ensemble Montréal espèrent que cette nouvelle solution trouvera cette fois-ci écho auprès de l'administration Plante. Rappelons que cette dernière a refusé d'embaucher les 250 policiers promis et n'a pas été en mesure de détailler les sommes qui seront investies dans le programme de prévention de la violence subie et commise chez les jeunes et dans la sécurité urbaine malgré la promesse de les hausser à 5 M$ lors de la campagne électorale.

