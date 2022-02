INVITATION AUX MÉDIAS - BREFFAGE TECHNIQUE - Investissements majeurs dans la gestion de l'eau dans l'agglomération de Longueuil : la Ville présente les travaux prévus au Centre d'épuration Rive-Sud





LONGUEUIL, QC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à un breffage technique sur les investissements majeurs qui seront réalisés par Longueuil dans la gestion de l'eau pour améliorer ses installations et leur performance environnementale.

La Ville présentera également les travaux qui seront réalisés au Centre d'épuration Rive-Sud (CERS) ce mois-ci, dont le remplacement d'un dégrilleur, ainsi que les mesures mises en place pour minimiser les risques de surverse au fleuve.

Le breffage se déroulera en présence des experts de la Ville de Longueuil de la Direction de la gestion des eaux et de la Direction du génie.

Le vendredi 4 février :

De 9 h à 10 h : Breffage technique virtuel à huis clos (captation vidéo ou audio interdite).Par visioconférence Zoom (inscription obligatoire).

À partir de midi : Une courte visite du CERS, situé sur l'Île Charron, pour la prise d'images est également possible (sur rendez-vous, inscription obligatoire).

Inscription obligatoire

Les journalistes qui souhaitent prendre part au breffage technique virtuel, qui sera suivi d'une période de questions, et à la visite du CERS sont priés de s'inscrire par courriel au plus tard le 4 février à 8 h à l'adresse communications.medias@longueuil.quebec, en précisant à quelles activités ils souhaitent s'inscrire. Ils recevront par courriel le lien pour le breffage technique et, s'il y a lieu, la confirmation de l'heure et l'adresse pour la visite.

Avis COVID-19

Les personnes qui souhaitent effectuer la visite du CERS ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque d'intervention est obligatoire.

