En cette Journée mondiale contre le cancer, il n'a jamais été aussi important de défendre les besoins des personnes atteintes de cancer





À l'aube de cette troisième année de pandémie, la Société canadienne du cancer invite les personnes à travers le pays à partager leur expérience de cancer.

TORONTO, le 4 févr. 2022 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'a lieu la Journée mondiale contre le cancer; une journée de rassemblement qui a pour but de rendre hommage à toutes les personnes atteintes de cancer et de passer à l'action pour changer l'avenir de la maladie à jamais. Pour l'occasion, la Société canadienne du cancer (SCC) invite les personnes à travers le pays à continuer de jouer un rôle pour soutenir les personnes touchées par le cancer pendant la pandémie.

Pour une deuxième année consécutive, la Journée mondiale contre le cancer revêt une importance encore plus grande, car les gens qui font face à la maladie doivent non seulement composer avec les défis liés à leur situation, mais également avec les répercussions de la COVID-19. Les retards dans les rendez-vous de dépistage, dans les tests de diagnostic, dans les traitements et dans les interventions chirurgicales demeurent fréquents.

Ces reports ainsi que les restrictions en place pèsent lourdement sur la santé physique et mentale des personnes concernées. Selon une étude canadienne publiée dans le British Medical Journal, un simple report de quatre semaines d'un traitement du cancer augmente le risque de décès d'environ 10 %. De plus, d'après un sondage mené par la SCC, l'incertitude liée à l'accès à des soins adéquats pendant la pandémie peut causer des sentiments d'anxiété, de solitude et d'isolement chez les personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants.

« Dans le cadre de nos sondages et de nos services de soutien, nous apprenons que des personnes atteintes de cancer se sentent oubliées », explique Andrea Seale, chef de la direction à la Société canadienne du cancer. « Il est clair que le cancer continue à bouleverser et à menacer des vies, même en plein coeur d'une pandémie, et que nous ne devons ménager aucun effort pour que les personnes atteintes de la maladie puissent recevoir des soins essentiels ainsi qu'un soutien utile et empreint de compassion. »

Mélodie Cyr, doctorante à l'Université McGill, fait partie des nombreuses personnes dont l'opération a été reportée pendant la pandémie. Après l'annulation de son rendez-vous initial au printemps de 2020, elle a attendu plus d'un an pour subir une biopsie de la thyroïde.

« Ne sachant pas si j'avais le cancer, certaines journées étaient intolérables », raconte Mme Cyr. « L'incertitude me paralysait émotionnellement et nous plongeait, ma famille et moi, dans une impasse psychologique qui ternissait nos moments ensemble. »

Lorsque Mélodie s'est enfin fait opérer, la biopsie a révélé une tumeur précancéreuse. Heureusement, celle-ci a pu être retirée à temps, et elle n'a pas eu besoin de recevoir des traitements contre le cancer.

Les difficultés liées à l'expérience du cancer pendant une pandémie sont bien documentées. Lorsque les cas de COVID-19 ont commencé à monter en flèche en décembre dernier, la SCC a observé une augmentation de 160 % du nombre de personnes qui cherchaient en ligne de l'information sur le cancer et le virus. Il existe cependant des moyens de faciliter la vie des personnes qui font face à la maladie.

« Nous pouvons tous aider les personnes atteintes de cancer en nous faisant vacciner et en suivant les mesures de santé publique », a ajouté Mme Seale. « Moins il y aura de cas de COVID-19, plus il sera possible de fournir aux personnes atteintes de cancer les soins dont elles ont besoin, sans interruption, et meilleures seront leurs chances de survie. »

En cette Journée mondiale contre le cancer et chaque jour, la SCC travaille à sauver et à améliorer des vies et à être la voix des personnes qui ont le cancer à coeur. Les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent en faire davantage pour aider les personnes qui font face à la maladie peuvent visiter la page de la Journée mondiale contre le cancer pour en savoir plus sur notre outil de défense de l'intérêt public. Cet outil offre aux gens une façon simple de se faire entendre pour favoriser la prise de décisions qui feront des soins contre le cancer une priorité.

La SCC continue d'offrir des programmes de soutien téléphonique et en ligne aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches aidants afin de les aider à se sentir moins anxieux et isolés. En voici quelques-uns.

Ligne d'aide et d'information sur le cancer - Une ligne d'aide nationale fournissant des renseignements dans 200 langues et accessible à toutes les personnes qui ont des questions au sujet du cancer (1 888 939-3333, info@cis.cancer.ca ou service de clavardage en direct sur cancer.ca).

Répertoire des services à la communauté - Un répertoire de plus de 4 500 services de soutien destinés aux personnes atteintes de cancer.

ParlonsCancer.ca - Un forum de discussion en ligne où l'on peut partager des expériences et offrir un soutien à des personnes touchées par le cancer.

Cancer.ca - Un site Web qui héberge 2 400 pages de renseignements factuels sur plus de 100 types de cancer à chacun des stades de la maladie.

