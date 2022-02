Ville de Saguenay : avis de grève déposé





SAGUENAY, QC, le 4 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Comme la Ville de Saguenay se traîne les pieds à la table de négociation, le Syndicat des cols blancs a déposé un avis ce matin pour déclencher une grève de 24 heures le 17 février 2022, date du premier dépôt des taxes municipales.

« On est malheureusement rendus là. Le manque de considération de la part de la Ville envers ses cols blancs et à la table de négociation est déplorable. Malheureusement, la nouvelle mairesse est incapable de voir qu'une entente gagnant-gagnant est à sa portée. Nous offrons des services essentiels à la population et elle ne reconnaît tout simplement pas le travail des personnes qui les donnent », de déclarer Stéphanie Cloutier, présidente du SCFP 2466.

Les demandes de la Ville entraînent des reculs importants dans les conditions de travail des employé(e)s cols blancs. Certaines de celles-ci attaquent même des clauses qui font partie de la convention collective depuis plus de 20 ans. L'administration manque de respect envers l'ensemble des travailleurs et travailleuses et ceci a pour effet d'accentuer une situation déjà alarmante à la Ville de Saguenay, soit un problème sérieux lié à la rétention de la main-d'oeuvre et la perte notable de son pouvoir d'attraction.

« Depuis plus d'une semaine, nous avons invité personnellement la mairesse Julie Dufour à se joindre à nous à la table de négociation afin d'éviter que le conflit s'aggrave et de régler la convention collective. Silence radio, pas de son, pas d'image. L'offre syndicale déposée la semaine dernière est honnête et l'employeur s'entête à maintenir une position qui ne pourra jamais permettre le rapprochement des parties. C'est à n'y rien comprendre. La mairesse doit arrêter de se cacher et négocier de bonne foi. Nous tenons la Ville responsable de l'échec actuel à la table de ne?gociation et des conséquences négatives que ce conflit et la grève qui se prépare entraîneront pour les citoyens », d'ajouter Claire Simard, conseillère syndicale au SCFP.

Les membres du SCFP 2466 sont presque tous des citoyens et citoyennes de Saguenay et ces personnes se désolent de voir que la Ville laissera ce conflit de travail se dégrader davantage.

