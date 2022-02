Manpower France fait confiance à Kyndryl pour l'accompagner dans la transformation digitale de ses applications





PARIS, 4 février 2022 /PRNewswire/ -- Manpower, acteur majeur du marché de l'emploi annonce l'extension de sa collaboration avec Kyndryl (KD), pour l'accompagner dans la transformation digitale de son infrastructure et de ses applications, dont son site Manpower.fr, comptant 1 500 000 visiteurs en moyenne chaque mois.

Partenaire historique, Manpower fait confiance aux professionnels de Kyndryl pour leur expertise en matière de technologie d'entreprise depuis 2006. Confronté à de nouveaux défis en matière de technologies de l'information (TI), Manpower s'est tourné vers Kyndryl pour l'aider à moderniser son infrastructure et à adopter une stratégie de cloud hybride afin de gagner en flexibilité, en sécurité et en continuité de service.

Pour améliorer la sécurité et la résilience, Manpower a décidé de moderniser son informatique, qui repose aujourd'hui sur une architecture de cloud privé de plus de 300 serveurs distribués et sur un mainframe, sécurisé par un plan de reprise après sinistre. En faisant appel à Kyndryl, l'entreprise a commencé à migrer une partie de ses processus et applications critiques vers le cloud public, une transition qui permet d'améliorer la sécurité, ainsi que l'administration et la gestion des applications web via une infrastructure conteneurisée.



Cette migration permet à Manpower de gagner en agilité, d'accélérer les "time to markets" et de répondre aux besoins des métiers pour rester compétitif, tout en fidélisant ses clients et intérimaires.

"Le partenariat de très longue date entre Manpower France et Kyndryl nous a permis de réaliser ensemble des transformations profondes de notre SI pour accompagner nos directions métiers ; nous avons toujours réussi à trouver un mode de collaboration Win Win, nous avons surmonté des difficultés et remporté beaucoup de succès avec toujours une confiance mutuelle pour que chacun apporte le meilleur pour réussir ". Déclare Alfonso González , DSI ManpowerGroup France & VP Global Innovation & Analytics.

« Nous sommes très fiers de poursuivre notre étroite collaboration en nous appuyant sur les progrès réalisés ensemble jusqu'à présent, et nous sommes enthousiastes pour l'avenir. Cette réalisation est une illustration de l'engagement de Kyndryl envers la santé et l'amélioration continue des systèmes critiques de ses clients. " déclare Philippe Roncati, Président de Kyndryl France.

Manpower bénéficiera des centres multiservices de Kyndryl situés en Espagne et en France (Lille) pour la mise en oeuvre. En outre, les deux entreprises étudient la possibilité de co-créer de futures offres pour leurs clients, notamment dans les domaines du digital workplace, de la gestion des talents et d'upskilling.

A propos de Manpower

Acteur majeur du marché de l'emploi depuis 60 ans, Manpower France est une marque de ManpowerGroup France qui propose aux entreprises des solutions en matière de flexibilité sous la ligne de service « Référence Intérim » de Manpower et des solutions en matière de recrutement sous la ligne de service « Conseil Recrutement » de Manpower.

La ligne de service « Référence Intérim » est constituée d'un réseau de 700 agences, présentes sur tout le territoire et dans tous les bassins d'emplois, animé par plus de 3 000 collaborateurs.

La ligne de service « Conseil Recrutement » est constituée d'un réseau de 70 cabinets de recrutement implantés dans les plus grandes villes de France, et animé par 250 consultants spécialisés par métiers et secteurs d'activité.

Certifiée ISO 9001:2008, Manpower France emploie près de 3 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2020.

A propos de Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) est l'un des leaders mondiaux des services d'infrastructures informatiques. L'entreprise conçoit, construit, gère et modernise les systèmes d'information complexes et critiques dont le monde dépend chaque jour. Les quelques 90 000 employés de Kyndryl sont au service de plus de 4 000 clients dans plus de 60 pays du monde entier, dont 75% des entreprises du Fortune 100. Pour plus d'informations, visitez www.kyndryl.com.

