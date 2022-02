Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie - La mise en service du tronçon entre Caplan et Port-Daniel-Gascons prévue pour 2024





RIMOUSKI, QC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Conscient de l'importance que revêt le chemin de fer de la Gaspésie pour toute la région, le ministère des Transports réaffirme son engagement à poursuivre les travaux en vue de réhabiliter, le plus rapidement possible, ce réseau ferroviaire jusqu'à Gaspé. Toutefois, malgré tous les efforts déployés, le Ministère prévoit un report de deux ans de la mise en service du tronçon entre Caplan et Port-Daniel-Gascons, portant celle-ci à 2024.

L'avancement de la conception et les inspections additionnelles réalisées à l'été 2021 ont dévoilé des problèmes d'érosion et des dommages plus importants que prévu sur certaines structures, ce qui nécessite des travaux plus complexes. Ainsi, le Ministère procède actuellement à l'embauche de ressources techniques spécialisées supplémentaires afin de répondre aux besoins du projet, lesquels se révèlent plus grands que ce qui était anticipé.

Des appels d'offres seront publiés d'ici la fin de l'hiver, dont quatre dans les prochaines semaines, afin de permettre la reconstruction de la structure à Caplan-Saint-Siméon ainsi que la réalisation de travaux de réhabilitation sur différentes structures, dont les ponts de Bonaventure, de Shigawake et de la petite rivière Port-Daniel, à Port-Daniel-Gascons. Une saison de travaux très importante est donc prévue pour 2022. La sécurité étant la priorité du Ministère, tout est mis en oeuvre afin que les futures infrastructures du chemin de fer de la Gaspésie respectent les meilleurs standards.

Une réévaluation de l'échéancier sera réalisée pour la mise en service du réseau entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé. Rappelons qu'à ce jour, plus de 100 M$ ont été investis dans la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, et ce, pour l'ensemble des trois tronçons. Ce montant comprend les travaux majeurs effectués pour la réfection et la reconstruction des infrastructures ainsi que les travaux de maintien des actifs.

Faits saillants

Les travaux sur les deux nouvelles structures surplombant la rivière Cascapédia, sur le tronçon entre Matapédia et Caplan , ont été terminés à l'été 2021. Ces ponts ont été mis en service en décembre 2020, plusieurs mois avant la date prévue.

, ont été terminés à l'été 2021. Ces ponts ont été mis en service en décembre 2020, plusieurs mois avant la date prévue. Un pont ferroviaire traversant le ruisseau Watt, à Caplan , a été complètement reconstruit, alors que les travaux de réhabilitation sur la structure à Port-Daniel - Gascons ont progressé significativement.

, a été complètement reconstruit, alors que les travaux de réhabilitation sur la structure à - ont progressé significativement. Des travaux de maintien d'actifs sont aussi en réalisation pour assurer la continuité du service de transport ferroviaire entre Matapédia et Caplan et favoriser la reprise entre Caplan et Gaspé.

et favoriser la reprise entre et Gaspé. Jusqu'à maintenant, ces travaux ont permis le remplacement de plus de 170 000 traverses entre Matapédia et Gaspé.



D'autres travaux se poursuivent également, tels que l'amélioration des signaux lumineux aux passages à niveau, le remplacement de rails et d'autres composants de la voie (selles de rail, anticheminants, etc.), l'ajout de ballast et le nivellement de la voie.

Les travaux d'ingénierie sur une trentaine d'infrastructures à réhabiliter ou à reconstruire entre Caplan et Gaspé se poursuivent. Bien que ces travaux ne soient pas visibles sur le terrain, ils sont hautement stratégiques pour l'avancement du projet.

