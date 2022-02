Mise à jour de Services aux Autochtones Canada concernant la COVID-19 - Semaine du 3 février 2022





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) salue le travail inlassable des personnes, des communautés et des travailleurs de la santé de première ligne dont les efforts continuent de ralentir la propagation de la COVID-19 et de sauver des vies.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des dernières mises à jour de SAC pour la semaine du 3 février 2022.

Vaccination

En date du 2 février 2022, plus de 86 % des personnes âgées de 12 ans et plus dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des territoires ont reçu une deuxième dose d'un vaccin approuvé contre la COVID-19, et 23 % ont reçu un troisième vaccin de rappel. Plus de 44 % des personnes âgées de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose.

Les données sur les vaccins sont mises à jour et publiées chaque jeudi, à l'adresse canada.ca/vaccins-covid-autochtones.

Le 28 janvier 2022, l'Agence de la santé publique du Canada a publié les lignes directrices du Comité consultatif national de l'immunisation sur l'utilisation non indiquée des doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 chez les adolescents de 12 à 17 ans qui présentent un risque élevé de conséquences graves de la COVID-19. La planification et la mise en oeuvre des doses de rappel pour les adolescents seront coordonnées de la même façon que les campagnes de vaccination précédentes et dirigées par les provinces et les territoires. SAC continuera de soutenir les partenaires autochtones dans le cadre du déploiement du vaccin dans les communautés.

Cas de COVID-19

En date du 3 février 2022, les communautés des Premières Nations ont fourni les données suivantes :

74 786 cas de COVID-19 confirmés, dont 8 093 sont le variant Omicron

4 820 cas actifs

2 638 hospitalisations

69 357 guérisons

609 décès

D'après le nombre moyen de cas actifs rapportés quotidiennement de la semaine du 27 janvier au 2 février 2022, il y a eu une baisse de 3,8 % (205 cas) depuis la semaine du 20 au 26 janvier.

En comparaison, il y avait eu une augmentation de 0,8 % (41 cas) rapportée la semaine du 20 au 26 janvier par rapport à la semaine précédente et une augmentation de 16,7% (767 cas) rapportée la semaine du 13 au 19 janvier par rapport à la semaine précédente.

Les informations sur le nombre de cas sont mises à jour et publiées quotidiennement, du lundi au vendredi, et peuvent être consultées à l'adresse canada.ca/autochtones-cas-covid.

Réponses communautaires à la COVID-19 et soutien du gouvernement du Canada

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour soutenir la préparation et le rétablissement des communautés autochtones face à l'épidémie de COVID-19.

Demandes d'approbation et de prolongation de l'aide fédérale

La prolongation de l'aide fédérale à la Première Nation d' Attawapiskat (Ont.) a été approuvée le 28 janvier 2022. Les Rangers canadiens continueront d'offrir un soutien en matière d'atténuation de la COVID-19 dans la communauté au moins jusqu'au 11 février 2022.

Les Rangers canadiens continueront d'offrir un soutien en matière d'atténuation de la COVID-19 dans la communauté au moins jusqu'au 11 février 2022. L'aide fédérale à la Première Nation de Weenusk ( Ontario ) a été approuvée le 30 janvier 2022. Les Rangers canadiens offrent un soutien en matière d'atténuation de la COVID-19 dans la communauté au moins jusqu'au 12 février 2022.

Les Rangers canadiens offrent un soutien en matière d'atténuation de la COVID-19 dans la communauté au moins jusqu'au 12 février 2022. L'aide fédérale à la Première Nation de Kashechewan ( Ontario ) a été approuvée le 1er février 2022. Les Rangers canadiens offrent un soutien en matière d'atténuation de la COVID-19 dans la communauté au moins jusqu'au 15 février 2022.

Manitoba : Partenariat avec la station de radio FM Native Communications Inc. (NCI)

La radio demeure un outil de communication important pour les communautés éloignées et isolées des Premières Nations au Manitoba. SAC a établi un partenariat de travail intégral avec la station de radio FM Native Communications Inc. (NCI) qui permet aux médecins hygiénistes de la DGSPNI de diffuser une annonce hebdomadaire à la radio pour discuter des mises à jour importantes sur la COVID-19 avec les animateurs de l'émission matinale de la station.

NCI FM diffuse sur 59 émetteurs radio FM partout au Manitoba et rejoint plus de 75 communautés, ce qui en fait le plus grand réseau de radio autochtone au Canada.

Manitoba : Tests rapides et équipement de protection individuelle livrés à toutes les communautés des Premières Nations

En date du 1er février, à l'aide du soutien de l'Agence de la santé publique du Canada, SAC a organisé la livraison de plus de 32 500 trousses de test antigénique rapide, ainsi que de 475 000 masques respiratoires non munis d'un système d'alarme respiratoire, aux 63 Premières Nations du Manitoba pour les aider dans leurs stratégies de lutte contre la pandémie. SAC dispose d'un approvisionnement stratégique de tests antigéniques rapides, et les Premières Nations peuvent continuer de demander de l'approvisionnement supplémentaire pour appuyer leurs efforts continus visant à prévenir la propagation de la COVID-19 dans leurs communautés.

Nouveau-Brunswick : Expansion du projet pilote de traitement des opioïdes

Le financement lié à la COVID-19 a permis de soutenir un projet pilote de deux ans dans la province axé sur l'élargissement des programmes globaux existants de traitement par agonistes opioïdes (TAO). Le projet fait suite à une crise de la méthamphétamine en cristaux au Nouveau-Brunswick, qui a été considérablement amplifiée par la pandémie. Le projet pilote comprend des services de réduction des méfaits liés à la méthamphétamine en cristaux et fonctionne en conjonction avec les services existants fournis par les équipes de mieux-être mental des Premières Nations du Nouveau-Brunswick. Les sites du projet pilote sont la Première Nation d'Elsipogtog et la Première Nation de Tobique.

Soutien actuellement disponible pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis

À l'échelle du pays, les bureaux régionaux de SAC et les médecins hygiénistes régionaux demeurent disponibles pour aider les communautés et les organisations des Premières Nations, inuites et métisses qui ont besoin d'une aide immédiate en cas d'éclosion, ou de soutien comme une infrastructure temporaire, des tests de dépistage rapide ou de l'équipement de protection personnel.

Les communautés et les organisations autochtones peuvent également continuer de demander du financement fondé sur les besoins du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Ce fonds offre aux dirigeants et aux organisations autochtones la souplesse nécessaire pour concevoir et mettre en oeuvre des solutions communautaires visant à prévenir la propagation de la COVID-19, à s'y préparer et à y réagir au sein de leurs communautés.

Ces fonds peuvent servir à des mesures, notamment :

le soutien aux aînés et aux membres vulnérables de la communauté;

les mesures de lutte contre l'insécurité alimentaire, comme le soutien à l'achat, au transport et à la distribution d'aliments; et les aliments traditionnels, comme la chasse et la pêche;

le soutien éducatif et autre pour les enfants;

l'aide en santé mentale et les services d'intervention d'urgence;

des mesures de préparation pour prévenir la propagation de la COVID-19.

De plus, en décembre 2021, le gouvernement du Canada a fourni un supplément aux bénéficiaires de l'aide au revenu pour couvrir les mois de novembre 2021 à mars 2022. Ce paiement supplémentaire vise à aider les personnes et les familles des Premières Nations qui dépendent de l'aide au revenu à couvrir leurs frais de subsistance essentiels, ainsi qu'à fournir un soutien administratif accru aux communautés. Les personnes qui souhaitent présenter une demande peuvent communiquer avec leur bureau de bande communautaire ou le bureau régional du Yukon pour obtenir de plus amples renseignements.

SAC continue de travailler avec les communautés autochtones pour collaborer, échanger de l'information et élaborer conjointement des approches de communication et d'intervention en santé fondées sur les distinctions et dirigées par les Autochtones avec les partenaires autochtones, en tenant compte de leurs conseils et de leurs directives.

