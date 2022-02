Pénurie de main-d'oeuvre - Le personnel du ministère de l'Éducation en appui au réseau scolaire





QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de prêter main-forte au réseau scolaire, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, annonce que le personnel du ministère de l'Éducation pourra aller, sur une base volontaire, faire de la suppléance ponctuelle dans les écoles. Pour ce faire, les employées et employés pourront être libérés de leurs tâches habituelles tout en maintenant leurs conditions de travail, c'est-à-dire sans être pénalisés par rapport à leur salaire ou à leur banque de congés de maladie, par exemple.

Bon nombre d'employés du Ministère sont d'anciens enseignants ou enseignantes ou professionnels et professionnelles qui pourront certainement mettre à profit leur expertise au bénéfice des élèves. Les personnes qui le désirent peuvent manifester dès maintenant leur intérêt à leur gestionnaire. Les centres de services scolaires et les commissions scolaires pourront évaluer les candidatures très prochainement.

Afin, notamment, d'attirer de nouvelles ressources dans le domaine de l'éducation, rappelons qu'au cours des dernières semaines le gouvernement a également annoncé une série de mesures dans le cadre de sa vaste Opération main-d'oeuvre, dont les bourses Perspective Québec et un incitatif financier favorisant un retour à l'enseignement du personnel retraité.

Citation :

« La pénurie de main-d'oeuvre nous pousse à revoir nos façons de faire, à nous réinventer et à penser différemment. Lorsqu'une employée du Ministère nous a fait part de cette idée, j'ai aussitôt demandé à ce qu'on la mette en place. Je remercie non seulement cette personne, mais aussi tous ceux et toutes celles qui ont travaillé fort au Ministère pour que cette idée se réalise. Je n'ai aucun doute que le personnel du Ministère, qui a de surcroît une connaissance du réseau, sera d'un bon soutien sur le terrain. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Les employés et employées du Ministère qui se porteront volontaires conserveront leurs conditions de travail.

