LE SFPQ SOUHAITE LA BIENVENUE AUX COLS BLANCS DE LA VILLE DE RIGAUD





QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) est fier d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle accréditation syndicale provenant du secteur municipal. Il s'agit des cols blancs de la Ville de Rigaud, dans la région de la Montérégie, comptant une vingtaine de personnes salariées. Ces nouveaux membres, qui étaient auparavant affiliés avec les TUAC-501, ont choisi de se tourner vers le SFPQ pour les représenter.

Il s'agit d'un premier groupe d'employé.e.s issus d'une ville, mais du cinquième groupe d'employé.e.s oeuvrant au sein du secteur municipal, à se joindre au SFPQ après ceux de la MRC Pierre-de-Saurel, de la MRC de Pontiac, de la MRC de Papineau et de la MRC de la Matawinie.

« Le SFPQ est fier de les accueillir et s'engage à les accompagner pour l'obtention d'une nouvelle convention collective de travail, ce qui contribuera à l'amélioration de leurs conditions de travail et, par le fait même, aura un effet positif sur les services qu'ils offrent à la population », déclare Christian Daigle, président général du SFPQ.

« Nous sommes heureux de compter parmi nos rangs ce nouveau groupe d'employé.e.s. Ils ont choisi de se joindre à notre organisation possédant une solide expertise dans une grande variété de secteurs d'emplois : culture, administration de l'État, juridique, municipal, récréotourisme, recherche scientifique, santé, sécurité publique, voirie et encore bien d'autres », indique Benoit Malo, responsable politique du développement des accréditations au SFPQ.

Mentionnons que le SFPQ compte près d'une quarantaine d'accréditations dans le secteur parapublic provenant de différents domaines et que leur nombre ne cesse d'augmenter.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 sont issus de la fonction publique québécoise, et répartis comme suit : près de 26 000 employé.e.s de bureau et technicien.ne.s, et environ 4 000 ouvrier.ère.s travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

