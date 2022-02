Pandémie de la COVID-19 - Le port du masque ou du couvre-visage fortement recommandé lors d'activités sportives intérieures





QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En raison de la circulation importante du variant Omicron et de la fragilité toujours palpable du système de santé, les autorités de la Santé publique recommandent fortement, et ce, dès maintenant, le port du masque en tout temps lors d'activités sportives intérieures, qu'elles soient parascolaires, scolaires ou civiles.

La mesure vise à diminuer les risques de transmission du virus lors de la pratique d'activités sportives et, en conséquence, à réduire le nombre de cas qui nécessiteraient éventuellement une hospitalisation.

Ainsi, il est fortement recommandé de conserver son masque ou son couvre-visage en tout temps sur une surface de jeu, ce qui inclut le banc des joueurs. Il est suggéré de le retirer seulement dans le cas où il causerait une gêne importante pour la pratique de l'activité. Cet enjeu peut être respiratoire ou lié à la sécurité, notamment si le masque ou le couvre-visage nuit à la visibilité ou si une entrave telle qu'un casque empêche de le mettre ou de l'enlever, comme dans le cas du hockey. Il peut également être retiré s'il ne confère aucune protection significative, par exemple s'il y a une grande distanciation entre les joueurs, comme c'est le cas dans plusieurs sports de raquette.

Cette recommandation s'applique aux personnes âgées de 10 ans et plus en contexte civil. En contexte scolaire et parascolaire, on exige un masque d'intervention, et ce, dès la première année du primaire.

Rappelons que le port du masque d'intervention ou du couvre-visage demeure obligatoire en tout temps dans les autres lieux que la surface de jeu ou de pratique, soit dans les vestiaires ou lors des déplacements. Il est également obligatoire en tout temps dans tous les centres de conditionnement physique.

Faits saillants :

Soulignons que cette recommandation s'applique en raison du contexte actuel, et qu'elle pourrait faire l'objet d'ajustements en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Elle s'inscrit en cohérence avec la nécessité de vivre collectivement avec le virus, et fait appel au bon jugement et à la collaboration des citoyennes et des citoyens.

Rappelons que les adultes qui souhaitent pratiquer les activités concernées par cette mesure sont invités à se prévaloir de la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

En dépit de cette mesure, il est nécessaire de rappeler que les règles de capacité maximale continuent de s'appliquer.

