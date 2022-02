Hero MotoSports Team Rally renforce son équipe grâce à l'arrivée d'un nouveau pilote international de haut niveau





Dans la foulée de sa victoire d'étape record lors du Dakar 2022, Hero MotoSports Team Rally, l'équipe de sports mécaniques du plus grand fabricant de motos et scooters au monde ? Hero MotoCorp ? a choisi de renforcer son écurie de pilotes en accueillant le pilote international de premier plan, Ross Branch.

Athlète de haut niveau et pilote professionnel formé, originaire du Botswana, Ross Branch a été trois fois vainqueur des Championnats de cross-country d'Afrique du Sud, et sept fois vainqueur de la Botswana 1000 Desert Race - ce qui lui a valu le surnom de « Ferrari du Kalahari ».

Grâce à un succès constant dans l'arène mondiale des rallyes de sports mécaniques, la Hero MotoSports Team Rally est devenue une équipe très recherchée par les pilotes de premier plan.

Le motocross a été le tremplin de l'incursion de Ross Branch dans le monde des sports mécaniques, puisqu'il a participé à sa première épreuve à l'âge de seulement cinq ans. Après avoir concouru dans la première catégorie MX1 en motocross, dans laquelle il concourt encore aujourd'hui, Ross s'est aventuré dans la course de cross-country il y a plus de 10 ans, et participe depuis aux épreuves d'endurance longue distance.

Ross est une figure connue du bivouac du Dakar, ayant participé au rallye à quatre reprises consécutives. Il jouit d'un palmarès impressionnant au Dakar, ayant remporté une récompense dans la catégorie Rookie dès sa première participation en 2019, suivi d'une victoire d'étape en 2020. Il a également remporté le tour d'ouverture du Championnat du monde de rallye tout-terrain 2021 de la FIM, au Kazakhstan, en terminant le championnat à la 10e place.

Lorsqu'il ne participe pas à des courses, Ross anime régulièrement des cours sur les sports mécaniques à la Khawa Training Academy, qu'il a cofondée en 2013 avec l'Office du tourisme du Botswana, afin de développer ces sports dans le pays. En tant que pilote de renommée mondiale, il s'est engagé à aider les jeunes et futurs pilotes de son pays natal à réaliser leurs rêves dans le domaine de la moto tout-terrain.

La première sortie de Ross Branch avec l'équipe Hero MotoSports aura lieu à l'occasion de l'Abu Dhabi Desert Challenge en mars 2022, qui est également le deuxième tour du nouveau Championnat du monde de rallye-raid (W2RC) de la FIM. Il rejoindra ses coéquipiers Joaquim Rodrigues et Franco Caimi en vue de constituer un escadron de trois pilotes dans le cadre du rallye.

Célébrant sa sixième année d'existence, l'équipe Hero MotoSports Team Rally est actuellement dans une forme exceptionnelle, puisqu'elle a remporté deux podiums à l'occasion du Championnat du monde de rallye tout-terrain 2021 de la FIM, et que le début de la saison de course 2022 a été marqué par une victoire d'étape historique au Rallye Dakar (une première pour une équipe indienne). Avec l'arrivée d'un nouveau pilote vedette, l'équipe entend aller encore plus loin en 2022.

Wolfgang « Waffi » Fischer, directeur de l'équipe Hero MotoSports Team Rally, a déclaré : « Nous sommes ravis d'intégrer un élément fort au sein de notre équipe, juste après notre victoire d'étape historique au Rallye Dakar. En à peine six ans, nous avons atteint une phase de performance convaincante, et c'est le bon moment pour nous d'accueillir un talent de premier plan comme Ross Branch dans l'équipe. Ross et Franco étaient coéquipiers il y a quelques années, et je suis heureux qu'ils soient à nouveau réunis. Je me souviens également avec gratitude et fierté du jour où Ross s'est arrêté pour aider Sebastian Buhler après son accident à Abu Dhabi l'an dernier. Je suis persuadé que sa riche expérience et son esprit de camaraderie vis-à-vis des autres pilotes offriront un sacré coup de pouce pour la performance de notre équipe cette saison et au-delà. L'équipe se prépare actuellement pour l'Abu Dhabi Desert Challenge qui aura lieu au mois de mars, et nous sommes ravis que Ross représente l'équipe aux côtés de JRod et Franco, qui s'est bien remis de sa blessure de l'an dernier. Sebastian et Santosh se remettent toujours de leurs blessures respectives, et nous leur souhaitons à tous les deux un prompt rétablissement. »

Ross Branch, pilote au sein de la Hero MotoSports Team Rally, a déclaré : « Je suis ravi et extrêmement honoré de rejoindre une équipe qui fait la une des journaux pour de bonnes raisons. J'ai suivi l'évolution de Hero MotoSports ces dernières années, et j'ai souvent été étonné de la rapidité avec laquelle cette jeune équipe avait atteint la première division. Je rejoins l'équipe à une période exceptionnelle, et j'espère que je serai en mesure de donner mieux pour obtenir d'excellents résultats. Je suis impatient de piloter aux côtés de quelques-uns des pilotes les plus performants et les plus prometteurs dans cette discipline, qui sont également de bons amis. Je remercie Hero MotoCorp pour m'avoir fait confiance, et je suis très honoré de représenter le plus grand fabricant mondial de motos et scooters dans des courses qui font partie des plus difficiles au monde ! »

