La Chambre salue l'annonce de deux premières zones d'innovation au Québec





MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement l'annonce conjointe du premier ministre, François Legault, et du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, sur la création de deux premières zones d'innovation au Québec.

« La Chambre appuie la stratégie de désigner des zones d'innovation sur le territoire québécois dans le but de réunir de grandes entreprises innovantes, des start-ups, des établissements de recherche, des talents de premier plan et des capitaux de risque, dans des domaines bien définis. Nous estimons que cette approche est susceptible d'accélérer le développement de secteurs de pointe d'avenir et de contribuer fortement à notre croissance économique. L'annonce, aujourd'hui, de deux premières zones d'innovation était attendue depuis plusieurs mois. Nous sommes convaincus que la création de ces zones axées sur les sciences quantiques et les technologies numériques, à Sherbrooke et à Bromont, contribuera à renforcer les entreprises sur tout le territoire du Québec », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le ministre Fitzgibbon avait déjà laissé entendre à notre tribune que la première annonce n'inclurait pas de zones dans la grande région de Montréal. Cependant, lors de sa venue à notre Rendez-vous stratégique sur la filière batterie le 31 janvier dernier, il a déclaré que d'autres zones seraient annoncées dès ce printemps et qu'il était très satisfait des propositions venant de la base d'affaires de la métropole. La Chambre continue d'être entièrement mobilisée pour soutenir ces projets de zones d'innovation, qui sont axés sur les secteurs des sciences de la vie, de la cybersécurité, de l'aéronautique, de la mobilité durable, du manufacturier et des technologies propres », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 3 février 2022 à 16:49 et diffusé par :