Stratégie gouvernementale des marchés publics : la Chambre et Propulsion Québec saluent l'engagement du gouvernement en faveur des entreprises québécoises





MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Propulsion Québec saluent le lancement de la Stratégie gouvernementale des marchés publics par la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. La Chambre et Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, réclament depuis 2020 une politique d'approvisionnement public prenant mieux en compte les critères d'innovation, de développement durable et d'achat local, au bénéfice des entreprises d'ici.

« Avec sa nouvelle stratégie, la ministre LeBel démontre son écoute du milieu des affaires. Les mesures phares que nous avions identifiées dans notre étude réalisée avec Propulsion Québec en 2020 s'y trouvent, tant sur les plans de la collaboration avec les acteurs privés et de l'encadrement juridique que sur celui du renforcement de la culture organisationnelle chez les acteurs publics. La facilitation de l'accès aux marchés publics pour les start-ups et les PME est particulièrement bienvenue. Cela permettra d'accroître leurs débouchés et leur contribution à notre économie. La Chambre s'interroge cependant sur la décision de privilégier à hauteur de 60 % les entreprises en région. Cette mesure ne respecte pas un critère d'équité envers les entrepreneurs de la région métropolitaine », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les entreprises de l'écosystème des transports électriques et intelligents attendaient avec impatience la sortie de cette stratégie. Elle aura un impact majeur sur notre secteur, notamment pour l'électrification des parcs de véhicules publics et pour la bonification des investissements en R-D. Je tiens à souligner la volonté du gouvernement de favoriser l'innovation et l'approvisionnement local, des éléments clés permettant la maximisation de la commercialisation des nouvelles solutions en TEI. Nous allons poursuivre la collaboration avec nos partenaires afin de nous assurer de la prise en compte d'éléments importants tels que favoriser la valeur plutôt que le prix et intégrer des critères environnementaux dans l'attribution de contrats publics. Nous allons consulter nos membres et participer activement à cette consultation pour nous assurer que, dans tous ses détails, le projet de loi réponde aux besoins de l'industrie », a conclu Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

Pour consulter l'étude produite conjointement avec Propulsion Québec, intitulée Faire des marchés publics un outil stratégique de développement économique et de renforcement de l'innovation au Québec, veuillez cliquer ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec catalyse les acteurs de l'écosystème autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les chefs de file mondiaux du développement et du déploiement des transports électriques et intelligents, au bénéfice de l'économie et de l'environnement du Québec. Créée en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 250 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Mouvement Desjardins, de Fasken, du Fonds de solidarité de la FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

