SUBARU CANADA REÇOIT DEUX PRIX DE SEGMENT « MEILLEURE VALEUR RÉSIDUELLE 2022 AU CANADA »

Les Subaru Crosstrek et WRX ont été primées meilleures de segment et modèles qui conserveront une valeur résiduelle projetée supérieure aux autres modèles du même segment

MISSISSAUGA, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que deux modèles se sont distingués dans leur segment respectif comme Meilleure valeur résiduelle dans le cadre de la remise des prix Meilleure valeur résiduelle 2022 au Canada décernés par ALG, J.D. Power. Les Subaru Crosstrek et WRX se démarquent dans leur catégorie respective en offrant une valeur résiduelle élevée qui procure la tranquillité d'esprit aux acheteurs potentiels au chapitre de la dépréciation, facteur le plus coûteux de l'achat d'un véhicule.

J.D. Power est une référence en matière de projections de valeurs résiduelles et de dépréciation dans l'industrie automobile. Cette remise de prix 2022 récompense les modèles qui conserveront une valeur résiduelle projetée supérieure à tous les autres modèles du même segment.

« Offrir des produits durables à notre clientèle a toujours fait partie de notre planification stratégique », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « De tels prix confirment l'atteinte de nos objectifs. »

Dans le segment des voitures sport, la Subaru WRX remporte le prix pour la septième année consécutive.

La Crosstrek a remporté les grands honneurs dans le segment des utilitaires sous-compacts. Il s'agit du septième titre consécutif de segment pour la Crosstrek qui a toujours terminé parmi les trois premières depuis son lancement comme millésime 2014.

